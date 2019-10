Chvrches también aman los videojuegos: escucha su canción para el disco de ‘Death Stranding: Timefall’

El 8 de noviembre se lanza al mercado ‘Death Stranding: Timefall’, el nuevo videojuego de narración post-apocalíptica de Hideo Kojima para PlayStation. Junto al videojuego se lanzará un álbum compuesto por canciones inspiradas en su historia (no la banda sonora en sí), como ha sido el caso recientemente de películas como ‘El rey león’ o series como ‘Juego de tronos’.

El disco contará con composiciones originales de CHVRCHES, Major Lazer, Khalid y Bring Me the Horizon, entre otros. Y la primera ya puede escucharse. La propuesta del grupo escocés para este trabajo es una canción directamente llamada ‘Death Stranding’ que ya podemos contar entre sus más épicas y oscuras de su repertorio. Son 5 minutos de canción producidas 100% por Chrvches, que este mismo año han logrado el mayor éxito comercial de su carrera con ‘Here with Me’, su colaboración con Marshmello.

Así explican CHVRCHES su nueva canción: “Estábamos muy emocionados por la oportunidad de trabajar con Kojima porque hemos sido fans de su trabajo durante mucho tiempo. Él siempre ha sido todo un visionario en el mundo de los videojuegos y nos honra estar involucrados en el proyecto. El concepto de Death Stranding” es único y lo que nos parece es que el juego está retando a la gente a preocuparse por el mundo que crea, en el juego y más allá de él. Hemos compuesto esta canción específicamente para “Death Stranding” pensando en las temáticas del juego y en lo que está intentando contar a la gente”

Este es el tracklist de ‘Death Stranding: Timefall’:

01 Major Lazer and Khalid – Trigger

02 Au/Ra and Alan Walker – Ghost

03 Chvrches – Death Stranding

04 The Neighbourhood – Yellow Box 05 The S.L.P. – Meanwhile…In Genova

06 Bring Me the Horizon – Ludens 07 Flora Cash – Born in the Slumber

08 MISSIO – Sing to Me