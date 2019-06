Sorpasso: ‘Here with Me’ ya es el mayor éxito de CHVRCHES… ¿justo el que necesitaban?

Hace tiempo advertimos que ‘Here with Me’, el nuevo single de Marshmello con CHVRCHES, confirmados en el festival Paraíso de Madrid, estaba a punto de superar los 100 millones de reproducciones en Spotify del que hasta entonces era el mayor éxito de la banda, ‘The Mother We Share’, y el dato está superando cualquier expectativa a día de hoy. Con 230 millones de reproducciones amasados en las plataformas de streaming, ya no hay duda de que esta canción es el mayor éxito de toda la carrera de CHVRCHES muy por delante del resto, pues, mientras permanece dentro del top 50 de las canciones más escuchadas en Spotify en el mundo (46), incluso ha logrado colarse en el Billboard Hot 100, que si ya es difícil para un artista británico, imaginaos para una banda escocesa que además es alternativa. Ahora mismo es top 56.

El éxito de ‘Here with Me’, que ya era tal antes de la polémica Chris Brown, puede considerarse un triunfo o una carga para el grupo, depende de cómo se mire. Por un lado, no está de más recordar que la canción incluye en sus créditos de composición (aunque no de producción) a Lauren Mayberry, Iain Cook y Martin Doherty, es decir, al 100% de CHVRCHES, además de al productor británico Steve Mac (quien ya aparecía en ‘Miracle’) y al propio Marshmello, por lo que este no es un caso de canción totalmente ajena a un artista que se convierte en su mayor éxito, como fuera el del remix de ‘Summertime Sadness’ de Lana Del Rey por Cedric Gervais. CHVRCHES deben a Marshmello el éxito de ‘Here with Me’ pero solo en parte, pues ellos también son responsables de la canción y, por tanto, merecen ser reconocidos por su éxito más allá de quién sea su autor principal.

Sin embargo, CHVRCHES es una banda que siempre se ha autoproducido, por lo que el éxito de ‘Here with Me’ plantea algunas dudas sobre su futuro. Que nadie se asuste: a CHVRCHES le depara un gran futuro por delante, pero ‘Here with Me’ no podría haber llegado en un mejor momento, pues ‘Love is Dead‘ no repetía las ventas de los dos álbumes anteriores de CHVRCHES y, aunque es cierto que tampoco los singles de ‘Every Open Eye‘ lograron la repercusión de ‘The Mother We Share’, da la impresión de que los extraídos de ‘Love is Dead’ incluso pasaron más desapercibidos. Esto, sumándolo a las tibias críticas recibidas por el disco, nos hace preguntarnos si puede ser un paso inteligente para CHVRCHES, de cara a sus próximos proyectos, seguir colaborando con nuevos productores o todo lo contrario. Greg Kurstin ya había producido ‘Love is Dead’ sin demasiado éxito… pero las cifras de ‘Here with Me’ mandan otro mensaje. En su mano está decidir si invitar a gente ajena a su proyecto supone sacrificar la marca CHVRCHES para siempre o salvarla…