Paraíso Festival verá aumentada en un 30 o 40% su asistencia en 2019: los 10 artistas imprescindibles

Del 14 al 15 de junio se celebra en el campus de la Universidad Complutense de Madrid una nueva edición del festival Paraíso, la segunda. En rueda de prensa, el festival ha presentado este mediodía los horarios oficiales de todas sus actuaciones (un total de 49) y su programa de actividades extra-musicales, centradas en el arte, el diseño, la arquitectura, la gastronomía, el gaming y la sostenibilidad. Podrán disfrutarse en el festival de 11 proyectos artísticos que van desde instalaciones artísticas a performance.

En la mencionada rueda de prensa a la que ha podido asistir JENESAISPOP se han presentado algunas de estas actividades paralelas, en este caso relacionadas con la Escenografía, la Arquitectura, la Facultad de Bellas Artes y la gastronomía. Presente en el evento se encontraba la conocida chef Rebeca Hernández, que ha presentado la oferta de este año, basado en la variedad y la sostenibilidad: habrá opciones veganas en cada food track, puesto de comida para celíacos y carne ecológica.

Ante la anunciada colaboración entre Paraíso y Sónar, José Morán, co-fundador del FIB y de Paraíso, ha declarado que el objetivo de la organización del festival no es plantearlo como un evento gemelo de Sónar sino independiente y con su “personalidad”, pero ha apuntado que la asociación con Sónar puede beneficiar al festival madrileño a largo plazo de cara a la captación de público internacional, recordando que FIB y Sónar nacieron y crecieron a la vez y siempre colaboraron y fueron “cómplices”.

Por otro lado, Paraíso ha compartido un detalle positivo sobre el éxito de su segunda edición. A falta del último empujón, determinante en España (que el año pasado fue frenado por la lluvia), el festival esperar ver “aumentada en un 30 o 40% su asistencia del año pasado”. De momento, destacamos 10 de los nombres imprescindibles de su cartel:

Bob Moses

El dúo canadiense formado por Tom Howie y Jimmy Vallance encarna el espíritu de Paraíso con su música electrónica, pero también muy melódica e incluso por momentos muy pop. Capaz de componer temas tan radiables como ‘Back Down’ o el exquisito ‘Tearing Me Up’ (cuyo remix de RAC ha sido ganador de un Grammy) o tan propios de un Nicolas Jaar como el hipnótico ‘Far from the Tree’, el grupo presentará en el festival madrileño su último trabajo ‘Battle Lines’. El pasado mes de enero salían una serie de remezclas de su single ‘Enough to Believe’.



Chvrches

Pasada su agria polémica con Chris Brown, Chvrches vuelven a España para seguir presentando las canciones de su último disco, ‘Love is Dead’. Un trabajo que, pese a no alcanzar los grandes momentos de sus primeros dos álbumes, sí ha sumado más temas estelares al repertorio del grupo como ‘Grafitti’, ‘Get Out’ o ‘Miracle’. Una buena oportunidad para asistir al directo de esta esencial banda de synth-pop de nuestros tiempos comandada por la carismática Lauren Mayberry, todo un torbellino en vivo como hemos comprobado en varias ocasiones.



Laurent Garnier

Casi no necesita presentación pues sus sesiones suelen ser ultra masivas ya que Laurent Garnier es uno de los nombres más importantes de la historia de la música electrónica europea. Autor de singles tan conocidos como ‘Crispy Bacon’, ‘The Man with the Red Face’, ‘Astral Dreams’ o el brutote ‘Demented’, la música y DJ sets de Garnier beben de géneros como el Detroit tecno, el deep house o el jazz, llevándolos a las estratosferas y con ellos a su público. El francés acaba de participar en la banda sonora de ‘París es nuestra’, la nueva película de Elisabeth Vogler.



IAMDDB

La rapera y cantante de Manchester visitará por primera vez Madrid (ya estuvo, por ejemplo en Barcelona actuando en el Sónar) de la mano de Paraíso. La artista, que fue tercera finalista en la lista de BBC Sound of 2018 (la que ganó Sigrid), ha despuntado con su sonido y letras llenos de actitud juvenil y ritmos y melodías entre el hip-hop, el jazz y el neo-soul. Su mayor éxito es ‘Shade’ y otros como ‘Pause’ o ‘More’ no hace falta rascarse mucho la cabeza para averiguar por qué han conquistado al público o a gente como Diplo, que la ha invitado a su último EP.



Charlotte Gainsbourg

Autora, en 2017, de uno de los mejores discos de aquel año, la francesa Charlotte Gainsbourg ha demostrado que se encuentra en plenísima forma artística gracias a un ‘Rest’ en el que se ha codeado con talentos como los de Paul McCartney, Guy-Manuel de Homem-Christo, Owen Pallett y Connan Mockasin. Más tarde, Gainsbourg editaba una serie de descartes de ‘Rest’ del que al menos uno, ‘Bombs Away’, era un tema estupendo. De hecho acaba de reeditarse a través de una serie de remixes firmados por gente tan interesante como Toro y Moi o Roosevelt.



Solomun

“Puede que haya muchos reyes en la electrónica, pero lo que está claro es que Solomun es uno de ellos”. Así describe Paraíso al DJ y productor bosnio-alemán Mladen Solomun, un nombre muy importante dentro de la escena de la música de baile ya desde hace varios años, gracias a sus irresistibles y elegntes producciones y remezclas (su tema más escuchado en Spotify es un remix de ‘Late Night’ de Foals) y al éxito de sus residencias o apariciones en fiestas, festivales y clubs. En definitiva, probablemente uno de los sets en el festival madrileño que la gente menos se va a perder.



Mount Kimbie

La de Mount Kimbie es una de esas carreras fascinantes marcadas por el cambio. El dúo inglés formado por Dominic Maker y Kai Campos debutó en 2010 con un ‘Crooks & Lovers’ que llegaba después de varios singles y epés en los que la etiqueta “post-dubstep” era casi una mención obligada. Aunque en este estilo produjeron temas tan exquisitos como ‘Carbonated’, en su segundo disco sus exploraciones electrónicas abrieron nuevos caminos y en el tercero, con su sonido rock e influencias del kraut o el dub, parecen una banda distinta. Eso sí, la garantía de calidad permanece indeleble en otro recomendable álbum que Mount Kimbie presentarán en Paraíso.



Cerrone

Aunque nunca ha alcanzado la popularidad de Giorgio Moroder, Cerrone se cuenta como uno de los productores de música disco más vendedores e influyentes de los 70 y 80. Autor de clásicos perennes del género como ‘Supernature’, ‘Love in C Minor’ o ‘Give Me Love’, el sonido de Cerrone influyó a generaciones posteriores sobre todo en relación al denominado “French Touch”, lo que incluye por supuesto a Daft Punk, y el músico llegó a vender 8 millones de copias de su álbum ‘Supernature’. En Paraíso presentará “un espectáculo de visuales, batería, teclado y con Barbara Tucker como vocalista”.



Superorganism

Un grupo criado en internet y nutrido de esta misma cultura, este “superorganismo” engloba a 8 integrantes de diversas nacionalidades y una propuesta artística que bebe de internet tanto como de un pop muy digital y cacharrero, recordando a menudo a The Go! Team. Entre sus temazos se encuentran ‘Everybody Wants to Be Famous’, ‘Reflections on the Screen’ o ‘Something for Your M.I.N.D.’, mientras por nada del mundo deberíais perderos su directo: una verdadera friquez en el mejor de los sentidos.



Pional

Después de John Talabot, también presente en el cartel de Paraíso, Pional es probablemente el DJ y productor de música electrónica español más conocido a nivel internacional. De hecho, aunque últimamente ha dado un pequeño (o gran, según se mire) salto al mainstream colaborando en los nuevos discos de Aitana y Ana Torroja, el madrileño Miguel Barros ya había hecho las mieles de medios como Pitchfork o The FADER con temas como ‘In Another Room’ o su remezcla de ‘Chained’ de The xx junto a Talabot; o colaborado con Empress Of. En una entrevista reciente, la autora de ‘Us’ nos explicaba que Pional es “uno de los mejores DJs a los que he visto en mi vida”.