Damon Albarn anuncia nuevo “proyecto” de directo, aunque de momento en España no podremos verlo

Damon Albarn, líder de Blur y Gorillaz e integrante de The Good, the Bad and the Queen, ha anunciado nuevo proyecto en solitario. La nota de prensa publicada en su web no menciona la palabra “disco” pero sí la palabra “pieza”, por lo que parece que ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’ no será exactamente el sucesor de ‘Everyday Robots‘, sino que será exclusivamente una obra de directo.

El nuevo proyecto de Albarn está inspirado en los paisajes de Islandia, país que el músico británico no ha dejado de visitar en los últimos años y que es conocido por sus preciosos paisajes volcánicos; y recibe su título de un poema de John Clare llamado ‘Love and Memory’. Albarn lo presentará en directo junto a un conjunto de instrumentistas a partir de mayo de 2020, y aunque todas las fechas anunciadas son europeas, de momento no habrá parada en España.

En esta nueva y “personal” pieza, Albarn mezclará “instrumentación orquestal, electrónica, voz y piano”. El músico habla así sobre el país que le ha inspirado: “La tierra del sol de media noche, Islandia es un país único, en el que abundan la belleza natural, los glaciares, los volcanes, los baños termales, las montañas y los impresionantes promontorios. Extendiéndose a través de dos continentes, es una tierra en la que América del Norte y las platas tectónicas de Eurasia se juntan. ¿Qué puede ser más fascinante que los signos del paso del tiempo y de la fragilidad de la naturaleza?”

Fechas:

17-18: Brussels, (Bozar)

20: Budapest, (Mupa)

21: Eindhoven, (Muziekgebouw)

23-24: Paris, (Philharmonie)

25: Lyon, (Auditorium – Orchestre National de Lyon)

26: London, (Barbican)

27: Nantes, (Cité des Congrès)

29: Luxembourg, (Philharmonie)

31 – June 1: Dublin, (National Concert Hall)