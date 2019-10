Carly Rae Jepsen suma otra digna versión a su repertorio: escucha ‘Don’t Speak’ de No Doubt en su voz

Carly Rae Jepsen ha publicado este año un estupendo disco de pop llamado ‘Dedicated‘. El sucesor del queridísimo ‘Emotion‘ ha producido singles tan bailables y poperos como ‘Now That I Found You’ o tan sensuales ‘Too Much’, además del eufórico y absolutamente estelar ‘Want You in My Room’, cuyo cuco vídeo se estrenaba recientemente (por cierto, ya hay en Youtube una versión extendida de la canción). Recientemente ha aparecido como artista invitada en ‘OMG’ de Gryyfin.

Con motivo de la promoción de ‘Want You in My Room’, Carly Rae Jepsen ha colaborado con Spotify grabando un par de temas para sus famosos “Spotify Sessions”, que suelen componerse de una composición original y una versión interpretados en formato acústico o en vivo. En este caso, la nueva versión de ‘Want You in My Room’ prescinde de los vocoders y utiliza unos coros que quedan como un guante a esta pieza producida por Jack Antonoff.

¿Y en qué canción ha consistido el cover de Rae Jepsen? La canadiense se ha decantado por uno de los mayores clásicos del pop-no-tan-alternativo de los 90, ‘Don’t Speak’ de No Doubt. Con ella, la artista suma otra digna versión a su repertorio, tras haber llevado totalmente a su terreno ‘Last Christmas’ de Wham!, ‘Talk’ de Khalid o ‘King’ de Years & Years.