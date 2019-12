José Luis Perales vende más que Coldplay en España, pero pierde la batalla del streaming

Esta semana el número 1 de ventas en España vuelve a ser Manuel Carrasco con una reedición de ‘La cruz del mapa’ un año después, que incluye un directo y se considera el mismo disco. Está certificado como triple platino.

Pero la noticia nos la deja la batalla de novedades entre José Luis Perales, el influyente autor que se retira con el disco de nuevas versiones ‘Mirándote a los ojos’, y Coldplay, que volvían con ‘Everyday Life’. El ganador ha sido Perales, que es número 2 en ventas solo por detrás de Carrasco, y seguramente sea uno de los triunfadores de esta Navidad, dejando a Coldplay en un modesto número 3. Coldplay ganan, eso sí, la batalla de lo más oído en las plataformas: ‘Everyday Life’ es número 2 en streaming álbumes en España (por detrás de Beret), mientras Perales obviamente ni ha olido el top 100 de esa otra tabla de lo más escuchado.

Otros artistas que, como Coldplay, son capaces de entrar tanto en ventas como en streaming son Loquillo y Leonard Cohen. Loquillo llega al top 4 de ventas con ‘El último clásico’, y logra colarse en el puesto 81 de lo más escuchado. Por su parte, Leonard Cohen con el bonito disco póstumo finalizado por su hijo, ‘Thanks for the Dance’, es puesto 7 en ventas en España, y puesto 91 en lo más oído. Como siempre, han sido Canadá y Noruega los territorios más generosos con Cohen, aupando este disco a los puestos 1 y 2 de estos países, respectivamente, en contraposición al triste número 61 logrado en los reacios Estados Unidos.

También se cuelan entre lo más vendido y oído en España Juanes con ‘Más futuro que pasado’, puesto 48 en ventas y puesto 93 en streaming; y ‘Translucid’ de Smoking Souls en el puesto 81 de ventas y 50 de lo más oído.

Entre las entradas que solo encontramos en ventas está ’Sinphinico & Resinphonico’ de Raphael (puesto 13), ‘F&M’ de Lindemann (puesto 22), ‘Sangre fácil’ de Segismundo Toxómano (puesto 23), ’20 años de amor’ de Tamara (puesto 51), la edición 50 aniversario de ‘Let It Bleed’ de Rolling Stones (puesto 64), ‘You’re In My Heart’ de Rod Stewart (puesto 65) y ’Accetto Miracoli’ de Tiziano Ferro (puesto 79). ’Step Back In Time’, el recopilatorio de Kylie, es la reentrada más fuerte al llegar al puesto 40 tras haber sido top 5, gracias ahora a su edición especial en triple CD.

Otras entradas en lo más escuchado han sido la banda sonora de ‘Frozen 2’ en el número 16, ‘Who Is Israel B’ de Israel B en el puesto 29, y ’A Love Letter to You 4’ de Trippie Redd en el 72.