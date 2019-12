“Por favor, que lo llamen Cayetano”: los mejores tuits sobre el hijo de Malú y Albert Rivera

Malú, cuyo último disco llevaba el título de ‘Oxígeno’ y tenía algún toque tropical house, y Albert Rivera, que recientemente dimitía como líder de Ciudadanos y diputado tras el fracaso electoral de este partido en las últimas Elecciones Generales, han anunciado que esperan un bebé.

Desacostumbrados a emparejamientos entre el mundo del pop y la política incluso después del shock que supuso ver a Carla Bruni casarse con Sarkozy y escucharla decir que ella “no era feminista en absoluto sino, al contrario, burguesa”, la confirmación de que la pareja de Albert y Malú existía más allá de la imaginación de la gente llenaba la red de memes hace unos meses. Y no ha sido menos cuando se ha confirmado, tras varias semanas de rumores, que efectivamente ambos esperan un bebé.

La noticia ha sido recibida hasta con entusiasmo, como si realmente los internautas la esperaran frotándose las manos. Frente a la oleada de memes, hay quien se pregunta cómo se puede bromear con la vida personal de alguien de esta manera. Otros han exprimido sus memorias sobre todo en torno a Albert y su inolvidable atrezo para los debates televisivos. Titulamos con una referencia a ‘Cayetano’, solo el más visible de los himnos inspirados en Ciudadanos. Además de este de Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro también dedicaron su tema ‘Ciudadanos’ a este partido, y ‘Hoy la bestia cena en casa’ de Zahara, pese a no estar inspirada en Rivera, lo parecía por su referencia a la maternidad subrogada. La cantante terminó incorporando a “Ciudadanos” en su letra en los directos.

Por favor que el hijo de Malú y Albert Rivera sea niño y lo llamen Cayetano. No pido más.

Malú, ¿estás segura de que es un embarazo y no una piedra en el riñón? pic.twitter.com/0XAhzmwNz3

cuando vayan a pasear al bebé

malú: albert mete en el cochecito del bebé lo esencial

albert: pic.twitter.com/VxNZ2iCYaT

— rα ✈ let me go al millón (@1016locuras) December 4, 2019