Black Eyed Peas y Amaral, entre los confirmados de hoy a Arenal Sound

Black Eyed Peas, que continúan arrasando con ‘Ritmo‘, ese tema en el que sin ningún pudor samplean ‘Rhythm of the Night’, son el nuevo cabeza de cartel de Arenal Sound, el festival que se celebra en Burriana del 28 de julio al 2 de agosto.

El resto de confirmados que se revelan a este puente son Amaral, también en una etapa muy exitosa con ‘Salto al color‘, Nathy Peluso, Fernandocosta, RVFV y Nil Moliner. Previamente ya se habían revelado nombres como Dimitri Vegas & Like Mike, Zara Larsson, Leiva, Rels B y Guitarricadelafuente.

Os dejamos con la nota de prensa completa: “Los norteamericanos Black Eyed Peas son uno de los grandes “bombazos” de Arenal Sound 2020. Ganadores de seis premios Grammy, fueron uno de los grupos de mayor éxito a nivel mundial en la década de los 2000 con numerosos hits que aún a día de hoy se siguen escuchando. “Where is the love?”, “I Gotta Feeling” o “Boom Boom Pow” se encuentran entre las canciones más exitosas de aquellos años. Tras un largo periodo de inactividad, Black Eyed Peas volvieron a los escenarios y están de plena actualidad con material nuevo, destacando el single “Ritmo” junto a J Balvin que se ha convertido en un hit global y que será todo un himno el próximo verano en Burriana; los aragoneses Amaral regresan al festival para presentar los temas de su último trabajo discográfico, “Salto al color”, pero tampoco faltarán los grandes éxitos en su potente directo que sin duda se convertirá en uno de los más multitudinarios; la diva argentina Nathy Peluso aterriza por primera vez en Burriana. La sandunguera no entiende de reglas y la fusión es algo que caracteriza sus ritmos bailables que convierten cada concierto en una experiencia inolvidable; el rapero Fernandocosta es otro de los artistas que no podían faltar en Arenal Sound. Tras su presencia en una de las fiestas de bienvenida, es momento para que el joven ibicenco se suba a uno de los escenarios principales; el afro-trap es el estilo que podría definir la música de RVFV, uno de los artistas urbanos más escuchados del momento entre los jóvenes y que ha conseguido millones de reproducciones y seguidores gracias a temas como “Prendío” o “Mirándote”; para el compositor y cantautor Nil Moliner también será su primera vez en Burriana. Las entradas de todos sus conciertos se agotan en cuestión de días, y la legión de seguidores que acumula no para de crecer. Todo apunta a que su concierto en Arenal Sound marcará un antes y un después en su extensa gira”.