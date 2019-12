Billie Eilish y Alicia Keys cantan juntas en la tele

Lo que consigue la magia de la televisión. Sobre todo cuando se acercan las Navidades. Es normal ver a artistas de más o menos primera línea versionar hits en programas como el Lounge de la BBC o para la serie de singles de Spotify, pero no tanto verlos juntos.

Después de que Alicia Keys grabara una versión de ‘ocean eyes’ de Billie Eilish para la mencionada serie de la plataforma sueca, ha habido ocasión de que ambas interpreten la canción juntas en el programa de James Corden. Alicia empieza el tema sola a piano para que después se una Eilish.

‘ocean eyes’ era uno de los temas incluidos en aquel disco de Billie Eilish llamado ‘dont smile at me’ que se considera un EP más que un disco de debut. En el mismo programa de Corden, Billie Eilish mostró un vídeo en el que se la ve interpretando ‘Fallin’’ de la misma Alicia Keys… con 12 años. Puede verse en el minuto 1.50 del segundo vídeo mientras Alicia Keys no para de repetir “oh, my gosh, oh my gosh”.

Billie Eilish se encuentra cerrando un año histórico para su carrera antes de prepararse para los Grammys, pero en 2020 continuará en activo, pues os recordamos que la cantante ha programado una gira mundial que pasa por España, en concreto por Mad Cool. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.