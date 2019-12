La nueva ópera de Kanye West triunfa… gracias a los memes del rapero metalizado

Kanye West no puede parar de crear… sus cosas. Tras haber publicado el álbum religioso ‘Jesus Is King’, West estrenaba semanas atrás la ópera ‘Nebuchadnezzar’, inspirada en la vida de Nabucodonosor II, el rey babilonio. Y, mientras esperamos que cumpla con la promesa de un segundo volumen de “Jesus Is…” en Navidad, el pasado domingo estrenaba ‘Mary’, otra ópera, protagonizada por la Virgen María, en torno a los episodios bíblicos sobre la Natividad de Jesús.

Según la crónica de Pitchfork, fue un espectáculo de una hora que tuvo lugar en la costa de Miami. Y no es un decir: se instaló un escenario en un área de regatas y para acceder al show había que acudir en moto de agua. Como en ‘Nebuchadnezzar’, buena parte del espectáculo estuvo basado en nuevos arreglos para temas de su repertorio, mezclados con canciones e himnos navideños y recitados de la Biblia. Pero, en este caso, West sí se integraba entre el elenco con el atuendo escogido: trajes metalizados color plata (salvo algunos personajes, que iban coloreados), incluida la piel pintada.

Y así, ‘Mary’ ha triunfado a nivel mediático… pero principalmente por la viralidad de las imágenes de Kanye de esa guisa. Desde los que le encuentran parecidos razonables con personajes del cine, el cómic y la televisión, a los que sueñan con un enfrentamiento estilo ‘Street Fighter’ entre West y Cee-Lo Green cuando apareció en los Grammy vestido de oro. Y no exactamente como los toreros.

Had the privilege and honor of doing body paint for Kanye West opera MARY yesterday. Such an indescribable experience and a beautiful performance 🙏 pic.twitter.com/trS0NzLs0u — nikkicarmelasays (@nikkicarmela113) December 9, 2019

Please Kanye I am begging you, I’m tired and defending you is hard enough as it is. pic.twitter.com/OY5wUIomLx — Sam Easton (@_sameaston) December 9, 2019

“How can you be so heartless?” – The Tin Man pic.twitter.com/cKSikZY09X — Otto Von Biz Markie (@Passionweiss) December 9, 2019

FANTASTIC FOUR: The return of the Silver Surfer. starring Kanye. pic.twitter.com/gBobNZpc8a — localMAN♻🏁 (@arc_tobi) December 9, 2019

Silver paint Kanye West gives me Mr. Freeze from the '60s Batman TV show vibes pic.twitter.com/Bap4TgSGHc — NBA Jam (the book) is OUT NOW (@nbajambook) December 10, 2019