Bad Gyal se une a “las otras” para vengarse de un amante infiel: la ‘Zorra’ era él

Bad Gyal estrena al fin ‘Zorra’, uno de los temas que ha venido anticipando en sus directos, y que era muy esperado por sus fans. En él canta a un chico que le ha sido infiel con otras, que deciden hacer piña contra él: “Tú la jodiste con todas nosotras / Pensabas que no nos lo diríamos unas a otras”.

Entre referencias a redes sociales (“te bloqueé en Instagram, te hiciste otro con otro nombre”) y ciertos pasotismo y superación, el corte presenta a la vez un vídeo dirigido por Manson en el que la artista se une a otras mujeres para torturar a su ser odiado. Él es la zorra según se desprende de la letra, que da la vuelta a uno de los insultos más misóginos: “Tu madre me llama y me dice que estoy loca / Tu hijo es una zorra y eso es lo que le toca”.

Cuando se lanzaba el macrohit ‘Alocao’ junto a Omar Montes, entrevistábamos a Bad Gyal y le preguntábamos por ‘Zorra’ y por la expectación que estaba generando con sus interpretaciones en directo. Nos avanzaba que saldría en 2019, como así ha sido y se mostraba confiada en su éxito pese a que parte del público se manifestaba incluso cansado de oír una canción que no había salido: “Es una canción que me flipa, está producida por Scott Storch. La gente tiene siempre mucha impaciencia (…) No es que me falte por hacer nada y son cosas que ya no están en mi mano. Si fuese por mí, obviamente ya estaría subido y no tendría a 500.000 personas comiéndome la oreja, pero no puedo tenerlo subido. Es por ese motivo que decidí cantarla en directo, porque vi que la gente la quería. Y no, cuando salga no va a pasar eso, lo va a reventar. La gente dice eso, pero sabe que no es verdad. Mira lo que pasó con ‘Santa María’ y con ‘Santa María’ esperaron más. Esperaron más de un año”.