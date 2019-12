Tones & I supera un récord de Rihanna y Whitney Houston gracias a ‘Dance Monkey’

El fenómeno ‘Dance Monkey’ sigue imparable y hoy viernes suma su semana número 11 en el top 1 de Reino Unido. Esto significa que la australiana Tones & I supera un récord antes igualado por Rihanna y Whitney Houston en la lista de singles británica: ahora es la artista femenina que más tiempo ha pasado en el número 1 de Reino Unido gracias a una canción, superando el récord de 10 semanas de ‘Umbrella’ (2007) y ‘I Will Always Love You’ (1992).

‘Dance Monkey’ ha sido número 1 en 30 países, mientras en España ha sido top 5. ¿Estamos ante el gran “one-hit-wonder” del año? ¿Tienen nueva colega PSY, Gotye y compañía? Para el público generalista probablemente sí, pero los streamings de ‘Johnny Run Away’ (más de 37 millones en Spotify) y ‘Never Seen the Rain’ (casi 47 millones) tampoco son desdeñables, aunque parece pronto para adivinar si habrá “efecto Lizzo”. En cualquier caso, el EP que contiene estos temas y también ‘Dance Monkey’, ‘The Kids Are Coming’, sí ha pasado más desapercibido por las listas de ventas globales.

UK Official Charts se pregunta ahora si ‘Dance Monkey’ logrará ser la canción número 1 en el día de Navidad o le tomará la delantera alguno de los artistas que le siguen de cerca, como Lewis Capaldi, Ellie Goulding o Stormzy, que ha editado hoy su nuevo disco y cuyo ‘Own It’ con Ed Sheeran y Burna Boy sube al número 2.