‘Zorra’ sortea su parecido a ‘Hookah’ con sororidad y una de las frases del año

Parte de la redacción evalúa ‘Zorra’, el nuevo single de Bad Gyal.

“La verdad es que me he reído un rato con ‘Zorra’, especialmente con lo de Instagram: “Te hiciste uno nuevo con otro nombre / Tú creías que yo no iba a enterarme”. El clip está pasadísmo de vueltas; Bad Gyal está cada vez más cerca de convertirse en un dibujo animado, una especie de sublimación fantástica de su propio personaje. El tema es fresquito y pegadizo, especialmente esos “Tú-eres-un-mierda” altamente coreables pero, puestos a escoger, prefiero ‘Hookah’. Y una vez valorada la estética, vamos a por la ética; bien por el mensaje de sororidad, que ya estoy harta de canciones de peleas de gatas por tíos de mierda. Muy mal por ir en moto sin casco”. Mireia Pería.

“Por mucho que escueza a los fans de AC/DC (???), es evidente que ‘Alocao‘ ha cambiado las reglas del juego para Bad Gyal: apenas ha lanzado ‘Zorra’, no solo se ha disparado como un cohete a lo más visto en Youtube, sino que sus streamings en Spotify pueden llegar a ser muy importantes –prácticamente todas sus playlists internacionales “New Music Friday”, incluida la estadounidense, la incluyen–. “¿Habrase visto la desfachatez, tener éxito casi plagiando una melodía que ella misma ha explotado recientemente ‘Hookah’?”, piensan muchos. Pero vamos a ver… WHO CARES??? Si consigue sacarse semejante temazo –parece obviarse que, gancho al margen, el tempo de su estupenda base dancehall-pop y sus versos son muy distintos al de su penúltimo single– calcando una melodía PROPIA, no veo el problema. No es nada que no hayan hecho antes muchos otros, desde Rolling Stones a The Strokes, pasando por AC/DC –guiño, guiño–. No en vano su letra ha de apelar a la unión de las mujeres ante el machismo…” Raúl Guillén.

“En el dancehall ya se sabe que un buen riddim puede después aparecer en multitud de canciones diferentes (el de ‘Hotline Bling’ era reciclado, por ejemplo); lo que no es tan común es que un artista pop recicle la melodía de un single en el siguiente, cuando apenas ha pasado medio año entre ambos. ¿Os imagináis que el estribillo de ‘thank u, next’ fuera el mismo que el de ‘god is a woman’? ‘Zorra’ y ‘Hookah’ comparten obviamente una melodía como cualquier persona con oídos sanos reconocerá, por lo que se hace un poco difícil distinguirlas: se puede cantar una encima de la otra sin problema. Sin embargo, por mensaje y gracias a una producción acertadísima -a cargo del que fuera enemigo de Christina Aguilera– que incluye la pegadiza melodía de una especie de trompeta, ‘Zorra’ tiene pinta de convertirse verdaderamente en una canción icónica en la carrera de Bad Gyal, haciéndonos olvidar el autoplagio. ¿No es “tu hijo es una zorra y eso es lo que le toca” una de las frases del año?” Jordi Bardají.



