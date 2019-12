El NME reivindica a Post Malone, BTS, Kanye, Orville Peck, Coldplay, Madonna… en su lista de 2019

El NME había revelado durante el fin de semana que el de Billie Eilish sería su disco del año publicando un especial sobre la cantante. Sin embargo, no había publicado aún su top 50 de 2019 (recordemos que la versión papel ya no existe). Finalmente, su listado ha encumbrado como otras listas a Lana del Rey, FKA twigs y Michael Kiwanuka, pero también ha dejado algunas sorpresas.

La tabla del NME se caracteriza por reconocer a varios nominados al Mercury Prize a diferencia de listas americanas como la de Pitchfork, y así, incluye en la lista a Dave, ganador del premio, pero también a Slowthai, Little Simz (ambos discos por encima del de Dave, en el top 5) y a Foals (la primera parte de su disco). También hay espacio para el nuevo de Stormzy aunque este acaba de publicarse tan solo hace unos días. Entre los nombres mucho menos comunes en las listas que están saliendo en las últimas semanas encontramos pesos pesados de diverso calibre como Slipknot, Post Malone y BTS. Hay reivindicaciones de los trabajos de Kanye West y James Blake pese a que esta vez han tenido peores críticas e igualmente aparecen en la mitad baja Orville Peck, Coldplay, Madonna y Rex Orange County. ¿Quiénes son las ausencias más notables? Sin duda Jamila Woods y Jenny Lewis: sus discos fueron puntuados con 5 estrellas, pero finalmente no ha habido espacio para ellos.

Así ha quedado el top 10 para el NME:

1.-Billie Eilish / ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’

2.-Tyler, the Creator / IGOR

3.-Lana del Rey / Norman Fucking Rockwell

4.-Slowthai / Nothing Great About Britain

5.-Little Simz / Grey Arena

6.-FKA twigs / MAGDALENE

7.-Fontaines DC / Dogrel

8.-Michael Kiwanuka / Kiwanuka

9.-Weyes Blood / Titanic Rising

10.-Clairo Immunity