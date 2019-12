Rod Stewart, top 1 en Reino Unido, puede dar un disgusto a Harry Styles y Stormzy

Se suponía que esta semana el número 1 de álbumes en Reino Unido iba a estar entre el nuevo disco de Harry Styles y el disco de Stormzy, el uno con el atractivo de estar haciendo la mejor carrera fuera de One Direction, el otro con todo el beneplácito de la crítica y un número 1 en singles como ha sido ‘Vossi Bop’ y una colaboración con Ed Sheeran.

De momento, Harry Styles va ganando la batalla por la mínima con ‘Fine Line’, pero no va a estar tan fácil para ninguno de los dos: Rod Stewart está en el top 2 de las midweeks interponiéndose entre ambos y casi empatado con Harry. Stewart es oficialmente el número 1 en Reino Unido esta semana con su disco con orquesta ‘You’re In My Heart’ tras haber escalado primero desde el puesto 3 al puesto 2, y finalmente del puesto 2 al puesto 1: tres semanas después de su salida, su popularidad es creciente, y no al revés. Es, por cierto, a los 73 años, el solista de mayor edad que ha sido número 1 en Reino Unido solo por detrás de Paul Simon. Ahora, para situarnos, según las “midweeks” que se han publicado, Harry Styles ha vendido 28.420 unidades durante este fin de semana, Rod Stewart otras 28.367 (la diferencia es mínima, como veis), y Stormzy, por su parte, 26.224.

Es previsible que los discos de Harry Styles y Stormzy hayan tenido su cúspide de ventas el pasado viernes, mientras que el de Rod Stewart se mantenga más estable al no ser una novedad (y muy “regalable” a padres y abuelos), pero hay que puntualizar que Harry Styles visita mañana el Live Lounge de la BBC y que Stormzy ha decidido rebajar discos firmados a 4,99 libras en su página web. Stormzy obtendrá más puntos de streaming con ‘Heavy Is the Head‘ que Harry Styles y ambos muchísimos más que Rod Stewart, pero en estas fechas navideñas serán claramente las ventas físicas quienes decidan. La respuesta la tendremos el viernes.