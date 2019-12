La Canción del Día: Bravo Fisher! y La BienQue combaten la ansiedad juntos en ‘Yayito’

Conocimos a Bravo Fisher! con canciones de synth-pop luminosas como ‘Miradas’ y ’39’, y después se pasó al lado oscuro con ‘Solos’, un álbum mucho más electrónico y sombrío, pese a algún retazo bailable como ‘Soñamos’ (en la estela de Jamie xx). Últimamente ha publicado un EP que mostraba que ambos mundos eran compatibles, de la popera ‘Vale’ a la más turbia ‘No me arrepiento’, y ahora está avanzando un nuevo álbum, que saldrá a principios de 2020, con varias colaboraciones femeninas. Foto: Instagram.

El primer single era ‘Huracán Carla’, una canción que combinaba guitarras con sintes y Autotune y que hablaba de una pareja en la que ella escucha a Cecilio G, Rosalía y Nathy Peluso, y él a Triángulo de Amor Bizarro, Los Planetas y la “La BienQue”. Así que está gracioso que el segundo sencillo sea precisamente un featuring con “La BienQue”. Tiene también un nombre muy particular, ‘Yayito’.

En ‘Yayito’ volvemos a encontrar esa particular mezcla de elementos orgánicos y sintéticos, como si M83 hubiera producido un single de Plastic d’Amour. En la segunda estrofa, en cambio, desaparecen las guitarras eléctricas que imperaban hasta entonces para dejar brillar una austera base muy italo, contribuyendo al dinamismo de la canción y a la importancia de su letra. La canción habla de esos momentos de depresión frente a los que tenemos que levantarnos, aunque sea con ayuda. El estribillo es uno de los más certeros de la carrera de Bravo Fisher!: “He perdido la cuenta / De todas las veces que me he caído / Si me fallan las fuerzas / Ayúdame a llorar contigo”, mientras que los campos semánticos de la letra no pueden ser más reveladores: “psiquiatra”, “blister”, “ansiedad”, “Orfidal”… hablando de alguien “que no ha aprendido todavía a aceptar / que las personas vienen y van”. Una preciosidad que figura desde su lanzamiento hace unos días entre lo mejor que ha hecho Bravo Fisher. Bravo Fisher actúa el 6 de marzo en la Sala Rockville de Madrid.



