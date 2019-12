‘Cats’, ¿el desastre cinematográfico del año?

‘Cats’, la nueva película de Tom Hooper basada en el conocido musical de Broadway de Andrew Lloyd Webber -que a su vez estaba basado en una obra del poeta T.S. Eliot- llegaba a la taquilla anglosajona el pasado 20 diciembre sin que hubiera demasiadas expectativas depositadas en ella a nivel comercial y de crítica. El tráiler estrenado hace meses, que mostraba a los actores convertidos en felinos de manera grotesca, en algunos casos rozando lo sexual aunque no fuera intencionado, y por tanto incomodando a millones de personas, auguraba los peores presagios para esta cinta y estos se están cumpliendo con creces.

La película, que se estrena en España el 25 de diciembre, ha costado 100 millones de dólares pero está siendo un enorme fracaso en los países en que se ha proyectado. En Estados Unidos apenas ha recaudado 6,5 millones de dólares en su primera semana, mientras en Reino Unido se ha quedado en unos 4 millones. Las expectativas estaban puestas en que ‘Cats’ recaudara el doble de su coste de producción, pero realmente no hay esperanzas para que esto suceda. Y desde luego no es porque la gente haya preferido ir a ver la nueva de ‘Star Wars’, porque si las cifras de ‘Cats’ están siendo pésimas, aún peor están siendo sus críticas, centradas en los efectos especiales de la película pero también en su absurdo argumento (que ya lo era en el poema de T.S. Eliot) y en su desarrollo, si bien la música sí está siendo valorada positivamente (la canción interpretada por Taylor Swift ha recibido una nominación a los Globos de Oro).

Algunas críticas son para echarse unas risas. Al margen de que su puntuación en Rotten Tomatoes y en Metacritic sea de pena y que incluso los mismos espectadores la hayan suspendido en CinemaScore, los críticos realmente parecen no dar crédito con lo visto y así lo han expresado en sus reseñas. Gizmodo ha reconocido “ver cosas que ninguna persona humana debería ver”, mientras Polygon ha ido más lejos publicando que la película “es lo que verías si tu tercer ojo se abriera de repente”. Collider ha apuntado que, en sus casi 2 horas de duración, parece que los gatos van a “iniciar una orgía peluda en cualquier momento”, y The New York Times ha titulado irónicamente: “los gatos bailan, cantan, se lamen el pelo digital”. De hecho, The Chicago Tribune la ha calificado la peor película del año, aunque ha habido medios que se lo han tomado con más humor. VOX ha escrito que ‘Cats’ es “literalmente increíble, espero no volverla a ver” y Vulture ha argumentado que “hay algo mágico en que esta película exista en toda su absurda gloria”. También han salido buenas críticas, pero no han sido mayoría.

Ante tanta muestra de horror ( “Oh Dios mío, mis ojos”, ha opinado The Boston Globe), una de las noticias de la semana está siendo que Tom Hooper se ha hecho un Kanye West y ha ordenado que los cines que están proyectando ‘Cats’ actualicen la película con una versión nueva que ha preparado y que contiene “efectos especiales mejorados” (el director ha reconocido haber terminado los efectos de la película a último momento, de hecho el día previo a su estreno). No es nada habitual que una película sea editada después de salir y se teme que esto pueda sentar un precedente para futuros estrenos, pero algo tendrá que hacer Hooper para intentar salvar esta obra -que incluye a su reparto a gente como Jennifer Hudson, Taylor Swift, Ian McKellen, Judi Dench, Rebel Wilson, Jason Derulo, James Corden o Idris Elba- del destino que le espera…