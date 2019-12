El físico importa: el productor de ‘Quiet Signs’ de Jessica Pratt explica por qué el disco no suena tan “silencioso”

Otro de los mejores discos de 2019 ha sido ‘Quiet Signs‘ de Jessica Pratt. El disco era grabado en los estudios Gary’s Electric de Brooklyn con la producción de Al Carlson de enero de 2017 a junio de 2018, pero al contrario que la de ‘On Your Own Love Again‘, su producción no ha sido completamente analógica, por lo que el sonido del vinilo ha sido objeto de debate en Discogs. Hay quien dice que estas canciones suenan de hecho “silenciosas”, tranquilas, capaces de parar el tiempo… pero también quien oye algo de ruido innecesario en algunas pistas.

En declaraciones a JENESAISPOP, Carlson explica que la producción de ‘Quiet Signs’ ha mezclado técnica analógica y digital: “Todos los elementos básicos del álbum se grabaron a cinta de dos pulgadas y después se trasladaron a ProTools. También utilizamos algunas cintas analógicas más pequeñas para conseguir otro efectos. Sin duda en el disco hay algo de siseo producto del formato, pero a la vez añadimos plugins digitales para hacerlo sonar más “a cinta”. Hay siseo creado también a propósito. Realmente queríamos que el disco sonara lo más analógico posible, pero a la vez queríamos disponer de la libertad que el mundo digital ofrece”.

En cuanto al debate sobre el sonido del vinilo, Carlson comparte una teoría: “Imagino que las opiniones divergentes del público se deben a la familiaridad y tolerancia de la gente con el ruido de cinta y el siseo. El efecto es bastante consistente a lo largo del disco así que es fácil escuchar el siseo y después no reparar en él cuando lo estás escuchando. Es solo una conjetura. No creo que el disco sea tan silencioso dado el material con el que se ha trabajado. Si lo pones al lado de música R&B, pop o rock, sin embargo, seguro suena más suave. Pero eso son mundos diferentes, ¿y quizá la gente esperaba algo parecido?”.

Como detalla el productor, el siseo de ‘Quiet Signs’ no es solo cosa del vinilo: es un efecto buscado presente en el resto de formatos, también en CD (curiosamente, no existe casete). ¿Y qué ofrece la edición física de ‘Quiet Signs? El CD es un sencillo “digipack” con los créditos impresos en la parte interior de la portada, a la vez una funda dentro de la cual se encuentra guardado el libreto, que no es exactamente tal, pues se trata de un mini póster cuadriculado. Por un lado este incluye las letras y, por otro, una imagen de Pratt sentada, mirando a cámara, la misma utilizada para la portada del single ‘This Time Around’, una de las mejores canciones del año pasado. Disponible en Amazon tanto en formato CD como vinilo, y en tu tienda favorita.