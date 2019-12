La Canción del Día: para ti, amiga que odias este día, Self Esteem escribió “Todo lo que quiero por Navidad es un email de trabajo”

Si te has dado un “garbeo” auditivo por nuestra playlist Villancicos Pop 2019, habrás descubierto canciones publicadas este año por artistas de lo más variopinto entregadas al rollo navideño. Y, entre ellas, también hay algún anti-villancico, que no llaman al amor y la unión familiar sino todo lo contrario. Entre ellas, sin duda nos ha maravillado especialmente la que ha creado Rebecca Lucy Taylor, la que fuera mitad del dúo folk pop soul Slow Club.

Rebecca había publicado a principios de año bajo el alias de Self Esteem su álbum debut en solitario, el tan personal como notable ‘Compliments Please‘. Y, aprovechando una gira de conciertos íntimos que ha hecho estos últimos días de 2019 por Reino Unido, ha lanzado el perverso y honesto ‘All I Want for Christmas Is a Work Email’.

Su título, pese al guiño al hit de Mariah, es toda una declaración de intenciones: “Todo lo que quiero por Navidad es un email de trabajo / nunca te necesité a ti”, comienza cantando acapella con un coro gospel, antes de, acompañada de un piano, lanzar una hondonada de perlas tipo “no quiero sonar desagradecida, pero no quiero comer tanto”, “oh, Dios mío, soy una pecadora, y ningún Año Nuevo va a cambiar eso” o “puede que de repente encuentre algo de claridad, pero de momento estoy lo bastante agotada como para apreciar que mi vaso está de todo menos vacío”, antes de culminar con un solo de guitarra heavy que está abiertamente inspirado en The Darkness.

“Hola, estoy aquí para arruinarte la Navidad”, reza la nota de prensa emitida por Taylor sobre la canción, que fue grabada aprovechando una sesión en Abbey Road. “Como mis fans acérrimos saben, siempre me ha molado escribir villancicos tristes”, dice Rebecca, que publicó con un anterior grupo el EP ‘Christmas Thanks For Nothing‘ (“Navidades, gracias por nada”). “Aparentemente ese deseo no me ha abandonado”, prosigue, aclarando que para ella la Navidad es “más frustrante y difícil que ninguna otra época del año”. “Tengo como meta disfrutarlas como una persona normal, pero quería escribir una canción para mis semejantes que afrontan la vida trabajando, creando y tirando para adelante, y la parálisis forzada de la Navidad puede removerles”. Para vosotros, que estáis leyendo esto en el móvil en plena comida/cena navideña –o peor, en un ordenador–, va dedicada esta canción.