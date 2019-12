Villancicos Pop 2019: Cariño, Trentemøller, Nathy Peluso, Andrew Bird, blink-182, Phoebe Bridgers & Fiona Apple…

En estas fechas tan entrañables (blablablá) se agolpan las canciones y los discos navideños de los artistas más diversos. De entre todas ellas, en Villancicos Pop escogemos una selección con nuestros/as favoritos/as. Sabemos que, en este aluvión, hay numerosos artistas mainstream que han puesto su granito de arena copito de nieve para ambientar nuestros hogares con música: Taylor Swift, Jonas Brothers, Alessia Cara, Mabel, Macklemore han publicado temas compuestos ad-hoc, mientras que Liam Payne ha versionado un clásico. Y, claro, no olvidamos el exitoso álbum navideño que ha llevado a Robbie Williams hasta un nuevo número 1 de ventas en Reino Unido, o el espectáculo televisivo de Kacey Musgraves y amigos/as. Pero con nuestra playlist preferimos fijarnos en artistas menos obvios y populares, que también se esmeran por cantar, a su manera, a Papá Noel, la nieve, los trineos y toda la pesca. [Foto exterior: Molly Burch; foto interior: Cariño]

Son varios los artistas que han publicado discos o EPs con coartada navideña. Hace semanas que Molly Burch lanzaba ‘The Molly Burch Christmas Album‘, trufado de revisiones country-folk de clásicos contemporáneos como ‘Last Christmas’ junto a temas propios. También el cantautor de Nebraska afincado en el levante español, Josh Rouse, ha lanzado ‘The Holiday Sounds of Josh Rouse‘, una colección exquisita de originales con temática navideña y arreglos folk-rock-jazz. Además, Andrew Bird, los británicos The School y el dúo de folk-rock Bears’ Den han lanzado respectivos EPs inspirados en esta época del año.





Pero son muchos más los que, más comedidos, se han limitado a lanzar alguna canción dedicada a la Navidad. Por ejemplo Phoebe Bridgers, una asidua, que esta vez ha invitado a nada menos que a Fiona Apple y a Matt Berninger de The National para una oscura versión –spoken word incluido– de ‘Silent Night’. Una canción que también ha llevado a su terreno, muy sorprendentemente, el danés Trentemøller. No son los únicos que han optado por adaptar canciones populares. Lucy Dacus ha cerrado su álbum ‘2019‘ –que ha ido publicado a lo largo del año– con una desatada interpretación del mayor hit de Wham!, mientras que Lia Pamina y Os Peregrinos –proyecto de Charlie Mysterio y Roger de Flor– hacen una exquisita traslación al castellano de la preciosa ‘It’s Gonna Be a Cold, Cold Christmas’, popularizada en los 70 por la irlandesa Dana. El rockero cuarteto femenino The Big Moon sorprenden también con una versión de ‘Carol of the Bells’, un villancico de origen ucraniano fechado a principios del siglo XX, y ELPASO –ese grupo de ¿ficción? creado por Benja Villegas para su novela ‘ELPASO: A Punk Story‘– transforman el archiconocido ‘Jingle Bell Rock’ en ‘Jingle Bell Punk’.





Pero son aun más los que han decidido publicar sus propias composiciones a modo de single. Por ejemplo el trío madrileño Cariño, que ha debutado en el sello Sonido Muchacho (Carolina Durante, Mujeres, Marcelo Criminal) con un flexi-disc que incluye la tecnopopera ‘X Navidad’. También recurre a los sintes el griego afincado en Barcelona Evripidis and His Tragedies, que presenta una ‘All I Want for Christmas Is a Synthesizer’ con la colaboración de Marc Ribera de Doble Pletina. Hay quien, como OESTE –un dúo de nuevo cuño formado por Antía Van Weill de Bifannah y Luis Basilio de Los Nastys–, debuta con un villancico sui géneris, el muy Lee & Nancy ‘Me da igual, es Navidad’. Casi como el cuarteto madrileño recién fichado por Elefant, Fred Fredburguer, que apenas había lanzado un par de temas y ya publica una canción con cascabeles.





También hay quien, como Nathy Peluso, se mete del todo en el papel de diva a lo Mariah Carey y lanza el swing orquestal ‘Copa glasé’, en cuyos créditos aparece nada menos que Jorge Drexler. Pero nuestra playlist no cierra la puerta, ni mucho menos, a quien hace gala de su espíritu más Grinch: es el caso de blink-182, que se niegan a hacer otra canción de Navidad (SPOILER: la hacen), o el dúo indie rock Marcos y Molduras, que “odian la Navidad… en la gran ciudad”. Y es que son fechas complicadas: se hace muy necesario recuperar ‘Season’s Greeting’ de Stella Donnelly –incluida en su debut ‘Beware of the Dogs‘, uno de los discos del año para nuestra redacción–, dedicada a esos familiares engreídos a los que apenas ves el 25 de diciembre y se creen con derecho a enmendarte la plana y decirte qué hacer con tu vida. Aunque nadie plasma tan bien lo amargo que resultan para muchos estos últimos días del año como Self Esteem y su “Todo lo que quiero por Navidad es un email de trabajo”. Es difícil decir tanto con tan pocas palabras. En todo caso, el equipo de JENESAISPOP os desea unas muy Felices Fiestas.





Escucha aquí la playlist “Villancicos Pop 2019”: