Robbie Williams “se venga” de Coldplay y se queda el top 1 en Reino Unido del Black Friday

La semana pasada vimos a Robbie Williams molesto porque veía que Coldplay le quitaban el número 1 en Reino Unido en la semana de salida de su disco navideño, ‘The Christmas Present’. Ambos publicaban álbum a la vez, y Coldplay, indiferentes, primero decían que les daba igual (“¡quédatelo, Robbie!”) y después se hacían con dicho top 1.

Al final los dos pueden decir que suman un nuevo número 1 en las islas a su nutrida carrera de números 1 en las islas británicas. ‘The Christmas Present’, al acercarse la Navidad, sube del puesto 2 al 1, mientras ‘Everyday Life’ de Coldplay baja del puesto 1 al puesto 3. Pero es que además esta semana es la semana que incluye el Black Friday, en la que sube el consumo de música. Por eso sus ventas solo bajan un 22% cuando en la segunda semana las ventas suelen bajar un 65% y ‘The Christmas Present’ suma 53.000 copias más, por 32.000 de Coldplay. Es decir, Robbie Williams suma ya 13 discos número 1 en Reino Unido, empatando con Elvis, 17 si contamos Take That; y además suma ya 120.000 unidades en este país por 112.000 de Coldplay.

Otros discos navideños que avanzan en la lista son ‘Christmas’ de Michael Bublé, de vuelta en el top 10 (número 7) o ‘Bing at Christmas’ de Bing Crosby, que se mantiene en el número 9; entre muchísimos otros ejemplos. En singles, ‘All I Want for Christmas’ de Mariah Carey, vuelve al top 10, en concreto al número 8.