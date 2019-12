Escucha lo nuevo de Rosalía & Travis Scott, Carolina Durante, Monterrosa, Ariana Grande, Kanye West & Sunday Service…

Como era de prever, el último viernes del año es escaso en novedades. Pero, como las meigas, haberlas haylas. Para empezar, Travis Scott –este último incluyendo una sonada colaboración con Rosalía– ha lanzado miniálbum, Kanye West y su coro gospel Sunday Service han presentado un disco de himnos y Ariana Grande celebraba el final de su Sweetener Tour con un doble disco en directo. No es moco de pavo.

Además, hay un nuevo disco de Bring Me The Horizon que entre otras cosas incluye una colaboración con Halsey, un recopilatorio de caras B (y Z) de The Wombats, un miniálbum del siempre entrañable White Town, un EP de IAMDDB y otro de Ana Curra. Y también recuperamos el álbum que el rapero neoyorquino Arcangel publicaba la semana pasada –porque el pasado viernes no estaba aún disponible en España– y un disco de villancicos del sello Jeanne D’Arc, con temas de Marcelo Criminal, Rebe o Cabiria, entre otros –porque nos apetece–.

La semana no es tampoco profusa en el lanzamiento de singles. Apenas Don Patricio, Burna Boy, Kehlani, Mykki Blanco, Somos La Herencia y Prince Royce habían osado lanzar tema en los últimos siete días. Hoy son unos cuántos más: Röyksopp recuperan una de sus “citas perdidas” con Lykke Li, Marta Sango –de OT 2018, que sorprende con un tema producido por René (Axolotes Mexicanos, La Bien Querida)–, Alan Walker & Ava Max, Ayax y Prok, Soraya, Flamaradas y Chlöe’s Clue presentan novedades. Además, la cara B del nuevo single de Carolina Durante, la ya habitual jam fin de año de Unknown Mortal Orchestra, un remix del single de Ed Sheeran & Travis Scott, un villancico slowcore de Dead Capo & Mariona Aupí y sendas versiones por parte de Monterrosa (de Shakira) y The Low Flying Panic Attack (del tema de Labrinth para la BSO de ‘Euphoria’) rematan la última selección de 2019.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”