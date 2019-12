Kanye West publica sobre la bocina ‘Jesus Is Born’, su disco navideño

Aunque con Kanye ya no sabemos qué creer y qué no, finalmente ha cumplido con lo prometido y presentó al mundo su “álbum navideño”, ‘Jesus Is Born’. ¡Aleluya, hermanos! Un poco “sobre la bocina” aquí en España, porque se presentó apenas a un par de horas de que terminara la festividad.

En el álbum, en realidad, cuenta con todo el protagonismo –y de hecho viene firmado por este como artista principal– del coro Sunday Service, que ha estado acompañándole durante el último año en esa especie de encuentro entre una misa y un concierto de pop-soul-rap que han centrado la actividad de Kanye West en 2019.

Sin tener constancia siquiera de si West interviene en las grabaciones como algo más que productor ejecutivo, ‘Jesus Is Born’ consta de 19 cortes y 1 hora y 24 minutos de duración. Básicamente son un montón de los himnos gospel que interpretan en esos eventos religiosos, incluidas versiones corales de temas de West, como ‘Ultralight Beam’ o ‘Fade’ –reciclada en un fragmento de ‘Follow Me – Faith’–. O guiños a otros artistas pop, como ‘Lift Up Your Voices’, donde suena un fragmento de ‘Elastic Heart’ de Sia.

‘Jesus Is Born’ es el segundo disco consecutivo de Kanye West que otorga todo el protagonismo a la religión cristiana que el artista profesa ahora con fervor. Semanas atrás publicaba ‘Jesus Is King‘, un trabajo en el que también tenía su protagonismo el coro Sunday Service, aderezado con producciones y versos hip hop. Después ha presentado las óperas ‘Nebuchadnezzar’ y ‘Mary‘, de nuevo acompañado por ese grupo de cantantes.