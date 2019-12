Ariana Grande regala por Navidad un doble álbum en directo, ‘´k but bye for now (swt live)’

Ariana Grande ha celebrado hace unas horas en Los Ángeles el show número 100 de su Sweetener World Tour. Una gira en la que ha enlazado la presentación de dos álbumes publicados con apenas seis meses de diferencia, ‘Sweetener’ y ‘thank u, next‘, que se ha colado por méritos propios en muchas listas-resumen con lo mejor del año –incluida la nuestra–, a pesar de que su edición física es bastante pobre.

Tan cercana como es Ariana a sus fans en las redes sociales, donde responde con bastante honestidad numerosos mensajes, cuando terminaba ese importante concierto subía varias instantáneas de su equipo a Twitter, y anunciaba una “sorpresa”. Y así, “the surprise” va y “the surprise” viene, dejaba especular a los arianers, respondiendo con gracia, hasta que por fin lo ha revelado: como regalo de fin de gira y navideño a la vez, ha subido a plataformas de streaming –incluida la gratuita Soundcloud– un doble álbum en directo titulado ‘´k but bye for now (swt live)’.

Se trata del fidedigno registro –en muchas de las tomas podemos oír la locura de sus fans y las risas de Grande ante aquella– de uno de sus conciertos-tipo de este tour, montado con fragmentos –que hayamos podido apreciar– de sus shows de Londres o Glasgow. Consta de 32 cortes de 93 minutos de duración que reproduce su repertorio de este tour, obviamente centrado en sus dos recientes discos pero con importante representación de su discografía previa. Puedes escucharlo tras la cadena de tuits.

well… i mean… give u your parting gift of course https://t.co/MexWokPJl8 — Ariana Grande (@ArianaGrande) December 22, 2019

‘k bye for now’ tonight 🤍 — Ariana Grande (@ArianaGrande) December 23, 2019

(swt live) — Ariana Grande (@ArianaGrande) December 23, 2019

thank u, swt. ‘k bye for now (swt live)’ out now. love u. https://t.co/dtrrF0tSzn pic.twitter.com/1EmVGMAtrR — Ariana Grande (@ArianaGrande) December 23, 2019