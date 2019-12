El físico importa, Ariana Grande: cúrratelo un poco más

Otro de los mejores discos de 2019 que aún no había pasado por nuestra sección “El físico importa” es el de Ariana Grande. De nuevo no incluye las letras, los créditos aparecen a un tamaño microscópico, de manera que es mucho más cómodo leernos en Spotify, Tidal o lo que tengas, y el único atractivo aquí son unas fotos de Ariana Grande riéndose, extasiada o de marcha con unas amigas que no suman 7, en cualquier caso haciendo honor a la merecida era hedonista de ‘thank u, next’, tras tantas desgracias sufridas por la cantante.

Sí que es necesario comentar que, como habréis notado, la portada es diferente a la de las plataformas de streaming. El rosa pálido desaparece para dejar espacio a un fondo negro, y ese rosa se reserva en cambio para el compact-disc en sí, si es que alguien recuerda lo que era este artilugio. Sí es significativo que esta foto de portada esté boca abajo, como también lo estaba la del disco editado 6 meses antes, ‘Sweetener’.

No son muchos los atractivos para comprar un CD de Ariana Grande (desconozco si las ediciones en vinilo son algo mejor), pues sus ediciones suelen gritar “este formato está muerto” hasta en los lomos. Sé lo que estáis pensando: con casi 1.000 millones de streamings para ‘thank u, next‘ y también para ‘7 rings’, si ella vende algo en las tiendas, que sean botes de colonia. Sin embargo, cuando Ariana Grande debutó en el número 1 de Estados Unidos con este disco con lo equivalente a 360.000 unidades, aún más de 100.000 fueron ventas digitales y físicas. 100.000 copias equivalen a unos 150 millones de streamings, así que no son moco de pavo. Si en algún disco sus streamings llegan a decaer, no le va a venir nada mal recurrir al formato físico para reforzar. Disponible en Amazon y en tu tienda favorita.