‘Polly’ de Moses Sumney retrata el dolor que puede implicar el poliamor

Moses Sumney debutaba en 2017 con un disco tan interesante como ‘Aromanticism‘, y el segundo no va a decepcionar pese a una extraña estrategia de promoción: el álbum viene dividido en dos partes, la primera sale en febrero y la segunda en mayo. Y lo raro es que de los 3 adelantos que conocemos a día de hoy, 1 de ellos pertenece a la parte del álbum que sale en mayo. Se trata de la canción que acaba de salir, ‘Me In 20 Years’, una desgarrada composición con ciertos ecos de trip-hop e incluso witch-house, que se presenta con un vídeo casero con una desesperada carrera nocturna como protagonista. ‘Me In 20 Years’, coproducida por Oneohtrix Point Never, se estrena en enero porque referencia enero en su tratamiento del paso del tiempo: “¿va en mi ADN, abrazar un enero sin fin? / ¿me he convertido en la cavidad que tanto temía? Pregúntame en 20 años”.

Por su parte, tras presentar el single ‘Virile’ el pasado mes de noviembre, hace un par de semanas conocíamos un segundo llamado ‘Polly’ que nos ha acompañado durante toda esta Navidad, y es hoy nuestra “Canción del Día”. Se trata de una cálida balada a la guitarra llena de melancolía desde sus primeros acordes y frases. En el vídeo, Moses Sumney llora y suspira en silencio, casi durante todo el recorrido de la canción, recordando a clásicos vídeos llorones de Sinéad O’Connor o Duffy. Mientras la letra encierra cierta ambigüedad, hay que destacar los preciosos coros que emergen de distintos tipos, unos son clásicos, sesenteros, otros emulan pájaros, otros están casi tan tratados como en ‘Nikes’ de Frank Ocean, pero todos constituyen un perfecto desarrollo para esta maravillosa canción.

¿Cuál es el mensaje de ‘Polly’? Varios usuarios de Genius han entendido que Polly, más que un nombre, es un ambiguo juego con el poliamor, pues varias frases de la letra conducen a pensar en ello. Unas son más despechadas (“Si divido mi cuerpo entre dos hombres, ¿me querrás más?”), otras más calmadas (“te encanta bailar conmigo, ¿o simplemente te gusta bailar?), otras más poéticas (la referencia a “disolverse” como “algodón de azúcar” en boca de “los amantes”) y otras más brutas (“One, two, three, four, five, six / Am I just your Friday dick?” juega con el doble sentido de “dick”, “polla” y “cretino”). Pero todas apuntan a que una persona no lo está pasando nada bien en esta situación, y todos sabemos quién es viendo el vídeo. “No quiero seguir viviendo aquí / A veces no quiero vivir en absoluto” es la llamada desesperada con que arranca la segunda estrofa.





