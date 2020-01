La Canción del Día: Rat Boy monta un fiestón sobre las “víctimas del sistema”

Rat Boy es el proyecto del joven británico Jordan Cardy, a medio camino entre el indie y el rap. Su primer disco contó con Damon Albarn, fue top 15 en las listas y apareció en un par de listados de lo mejor de 2017. Su segundo álbum del año pasado pasó algo más desapercibido, pero el artista ha sido rápido publicando un nuevo EP durante la primera semana de 2020, que cuenta con más de un tema destacable.

El principal es ‘Victim of a System’, un título en perfecta sintonía con el nombre del EP, ‘Government Vacation’, en el que habla de política, de cambio climático y de lucha. En su Facebook… no, no ha tenido muy buenas palabras para Boris Johnson. “Nos quedamos sin tiempo / es oficial / hay que dejar de ser tan superficial”, “no te echaré de menos / cuando construya mi propio imperio” y “el clima cambia / los días cálidos son cada vez más cálidos / no podemos seguir usando el agua igual” son algunas de las frases que más rápidamente entran por los oídos. El estribillo se pregunta: “¿soy yo o eres tú los que somos víctimas del sistema? / ¿somos tú Y yo? / No sé si es verdad”.

Lo mejor es que toda esta canción política no está al servicio de su mensaje sino de una melodía contagiosa y bailonga, como si estuviera tan alimentada como por un hit de Basement Jaxx de los años 90 o como por un clásico jamaicano de tiempos aún más remotos. Si te parece que por un momento van a aparecer los Beastie Boys rapeando, eso es porque los Beastie Boys de hecho salen mencionados en el tema. Entre referencias a “sentirse en la cárcel” y “libertades”, Beastie Boys, Black Flag y Public Enemy aparecen mano a mano en uno de los versos de tan enérgico tema.