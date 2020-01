Las guitarras toman WARM UP con las nuevas confirmaciones de Los Enemigos, Triángulo, Cala Vento…

El cartel de la edición de 2020 de WARM UP es ya tan estimulante que recientemente repasábamos 10 de sus nombres clave, entre los que se encuentran grandes como Kraftwerk, Leiva o Hot Chip y promesas tan pujantes como las de Georgia o Dorian Electra. Los abonos para el festival, que tendrá lugar en La Fica de Murcia los días 1 y 2 de mayo, pueden adquirirse desde 48€ en warmupfestival.es/abonos/ antes de esta noche a las 23:59h, cuando subirán de precio.

Hoy una nueva tanda de nombres enriquece la programación de WARM UP, y las guitarras son en este caso las protagonistas. Los Enemigos es la confirmación destacada de hoy: una de las bandas más importantes de la historia el rock español, como demuestra su éxito y longevidad, vuelve a Murcia para presentar su décimo álbum de estudio, el sucesor de ‘Vida inteligente’. Y no es la única nueva confirmación de WARM UP que prepara ya nuevo trabajo: Niños Mutantes publican ‘Ventanas’ próximamente y Triángulo de Amor Bizarro también han confirmado nuevo álbum para 2020.

Quienes ya han lanzado al mercado sus respectivos trabajos y tampoco dejarán de personarse en el festival murciano para presentarlos en directo son La Bien Querida y Cala Vento, autores de hecho de dos de los mejores discos de 2019, ‘Brujería’ y ‘Balanceo’, respectivamente. Completan la tanda de confirmaciones Pájara Rey, que también han editado disco en 2019, ‘Homónimo’, también dedicado a las guitarras, en este caso a las propias del post-punk.