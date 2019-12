Leiva, Kraftwerk, Hot Chip, Georgia, Dorian Electra… 10 factores que ya dan forma a WARM UP 2020

En su cuarta edición, el festival WARM UP parece ya presto a consolidarse como una de las propuestas de música en directo más importantes del inicio de temporada. Se celebra el año que viene en el murciano recinto de La Fica los días 30 de abril y 1 y 2 de mayo –en sus jornadas principales, porque hay actividades complementarias y gratuitas toda la semana–, y goza ya de un público fiel que le lleva a rozar o alcanzar el sold-out en cada edición. Su secreto parece estar en su dirección artística, que luce un hábil equilibrio entre comercialidad –se acaba de confirmar hace pocos días a Leiva como gran nombre de su jornada inaugural–, apertura de miras y cierta dosis de riesgo. Pese a que aún faltan muchas confirmaciones en su cartel, ya conocemos 10 nombres y factores que destacamos como medio colaborador oficial. Los abonos rondan los 50 euros en su web oficial.

Kraftwerk 3D

La presencia del icono de la electrónica prácticamente justifica la existencia de cualquier festival. Su espectáculo audiovisual, en el que repasan lo más granado de sus ya ¡50 años! de carrera con el apoyo de unas proyecciones 3D perfectamente sincronizadas, es digno de ver cada vez que cae por aquí, no importa las veces que lo haya hecho ya. Es patrimonio de la Humanidad.



Leiva, estrella de la jornada inaugural

Como avanzaba hace unas líneas, hace un par de días que WARM UP anunciaba la ampliación de su duración un día: el festival comenzará el jueves 30 de abril con OPEN, un evento previo que sirve de jornada inaugural y que tiene a Leiva como gran estrella. El ex Pereza, que muy probablemente llenará la semana que viene el Wizink Center de Madrid por tercera vez este año (se dice pronto), es una muestra clara de esa transversalidad que muestra este festival. Pero hay que destacar que, pese a sus clichés, ‘Nuclear‘ contenía muchas buenas canciones que incluso podrían sintonizar con la audiencia de compañeros de cartel. No en vano esa primera jornada de WARM UP se completa con nombres como El Columpio Asesino, La Habitación Roja o Anni B Sweet y, la verdad, parece bastante coherente. Las entradas para OPEN cuestan 25 euros, 20 euros si tienes el abono de WARM UP.



Johnny Marr

Hace unas semanas se hacía viral la respuesta de Johnny Marr ante unos nuevos rumores insistentes sobre una hipotética gira de regreso de The Smiths en 2020: “Nigel Farage a la guitarra”, decía su tuit, en clara alusión a la deriva ultraderechista de Morrissey. Descartada su reconciliación, pues, una manera de escuchar en directo aquellas míticas canciones del cuarteto de Manchester es acudir a uno de los conciertos de Marr, trufadas con lo más selecto de su discografía en solitario. Su último volumen, ‘Call the Comet‘, veía la luz el pasado año y en verano estrenaba un vibrante nuevo single, ‘The Bright Parade’.



Hot Chip

Otros británicos, pero más entregados al hedonismo y a convertir sus directos en auténticas fiestas, son Hot Chip. Como ha demostrado su reciente gira por salas, su ‘A Bath Full of Ecstasy‘ crece en vivo y dilata un cancionero realmente espectacular, combinado con sus bien conocidos viejos éxitos de pop electrónico exquisito y celebratorio. Un festival es, también, el lugar idóneo para disfrutarlo y bailarlo.



Carlos Sadness

Carlos Sadness es, aunque de forma más modesta que Leiva, perfectamente capaz de meter a unas 7.000 personas en el Wizink Center de Madrid. Y es que su pop ajeno a complejos puretas se presta a la celebración y el jolgorio de un público muy diverso. Además, este año de teórica transición tras el notable ‘Diferentes tipos de luz‘ ha engrosado su repertorio con nuevas golosinas como ‘Bajo el mismo techo’ (con Zahara), ‘Isla Morenita’, ‘Ahorita’ o ‘Aloha’ (con Bomba Estéreo). Todo muy naif, pero también muy divertido. Y quién sabe si para el próximo mayo ya tengamos algún avance de su nuevo disco de estudio.



Dorian, León Benavente, Viva Suecia… indie de masas

También estarán en WARM UP León Benavente y Viva Suecia, con sus estupendos nuevos discos ‘Vamos a volvernos locos‘ y ‘El milagro‘, con los que parecen a punto de dar un gran salto en cuanto a cifras, sin perder sus respectivas esencias artísticas. Por no hablar de unos Dorian que, disco a disco hasta el completísimo ‘Justicia universal‘, han amasado un cancionero infalible.



Dorian Electra, Georgia y el nuevo pop

Hasta ahora hemos hablado de artistas que por sí mismos arrastran masas de gente, pero WARM UP también acostumbra a acumular una buena cantidad de nombres menos populares que, con propuestas interesantes y personales, pueden cautivar a más de una y uno. Dorian Electra, amigue de Charli XCX con una propuesta estética rompedora y un debut repleto de fantásticas canciones, y Georgia, que va camino de consolidarse tras su debut de 2015 gracias a maravillas como ‘About Work The Dancefloor‘, son de esos nombres, a los que también podemos sumar a Confidence Man, Yana Zafiro y hasta el nuevo ídolo de la Gen Z, Guitarricadelafuente.



Electrónica para todos

El año pasado WARM UP ampliaba la diversidad de su cartel con Esc_, un escenario dedicado a la electrónica. Imaginamos que en 2020 esa propuesta continuará, pero en cualquier caso la electrónica seguirá teniendo presencia, como atestiguan Modeselektor. El dúo alemán es uno de esos nombres capaces de satisfacer a los aficionados de morro más fino y a un público más ocasional, merced a su buena colección de hits. Además, traen una propuesta live, lo que siempre aumenta el interés.



La sólida franja media

Una de las claves de cualquier festival es, además de tener grandes nombres con tirón, una sólida franja media que apuntale el interés en cada jornada. En este caso, con Mando Diao como baza segura con sus trallazos rock, nombres como los mencionados La Habitación Roja –conmemorando sus 25 años de carrera–, El Columpio Asesino –que para entonces deberían tener disco nuevo en el mercado–, Anni B Sweet o Rufus T. Firefly son una garantía.



Las actividades paralelas

Aunque por el momento no se han anunciado, a lo largo de la semana en la que se celebra WARM UP –que, recordemos, incluye el festivo 1 de mayo– el festival también organiza una buena cantidad de actividades paralelas en la ciudad de Murcia. Exposiciones de arte, ciclos de cine y teatro o conciertos gratuitos, que en años anteriores han incluido a Lagartija Nick, Cupido, La Bien Querida o Hidrogenesse, entre otros, suponen un atractivo adicional para el público local o quien pueda permitirse trasladarse a la zona durante más días.