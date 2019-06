Natalia Lacunza y Guitarricadelafuente, top 4 en la lista de singles española con ‘Nana triste’

Natalia Lacunza entra en el número 3 de la lista de singles española con ‘Nana triste’, el primer sencillo extraído de su EP de debut, ‘Otras alas‘. Este dueto con Guitarricadelafuente había arrasado en streaming en el día de su salida y es por tanto la entrada más fuerte de la semana en la tabla, si bien no ha conseguido destronar a ninguna de las tres canciones del verano actuales en España, ‘Callaíta’, ‘Otro trago’ y ‘Soltera (Remix)’, que permanecen exactamente en los números 1, 2 y 3 de la lista una semana más. Curiosamente, el éxito de ‘Nana triste’ ha propiciado que Guitarricadelafuente entre por primera vez en solitario en la lista de singles española y ‘Guantanamera’, su canción más escuchada con casi 3 millones de reproducciones en Spotify, entra en el número 69.

Dos pesos pesados del reggaetón también entran esta semana en la lista de singles española con sus respectivos nuevos temas. Por un lado, J Balvin entra en el número 38 con ‘Loco contigo’ junto a DJ Snake y Tyga (el pegadizo tema pasaba por nuestra sección ‘La canción del día’ recientemente), mientras Bad Bunny (actual número 1 en España precisamente con ‘Callaíta) lo hace en el 54 con ‘Estamos arriba’ junto a Myke Towers.

Menos ha interesado en nuestro país la nueva propuesta de Taylor Swift para el mes del Orgullo pese a su vídeo viral. ‘You Need to Calm Down’ no ha conseguido ser número 1 en Estados Unidos de nuevo por culpa de ‘Old Town Road’, pero al menos sí es número 2 exactamente como le pasaba a ‘ME!’ junto a Brendon Urie. En UK es top 5, pero en España, Taylor vuelve con ‘You Need to Calm Down’ a registrar una entrada discreta, en el número 63… a su vez bastante peor que ‘ME!’, que al menos era número 36 aunque ya ha desaparecido por completo de la tabla.

El resto de entradas de la semana en la lista de singles española con ‘Moon Talk’ de Kidd Keo en el número 66, ‘Cúrame’ de Prince Royce y Manuel Turizo en el 74, ‘Mi morena’ de Juanfran en el 84, ‘La rubia (Remix 2)’ de La Nueva Escuela y Omar Montes en el 87, y ‘Pa ti pa mí na má’ de Demarco Flamenco en el 91.