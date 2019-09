Georgia detalla su nuevo álbum y confirma su viraje a los 80 con la rockera ‘Never Let You Go’

Georgia tiene listo un nuevo disco que publicará a través de Domino el próximo 10 de enero de 2020 (saldrá antes incluso que el de Halsey). ‘Seeking Thrills’ será el segundo álbum de la cantante londinense tras la llegada de su debut homónimo en 2015, e incluirá el single destacado ‘About Work the Dancefloor‘ y también ‘Started Out’, ambos de clara inspiración en el synth-pop de los años 80.

Y es que si ‘Georgia’ mostraba a una artista interesada en los sonidos del R&B contemporáneo o el grime (con concesiones guitarreras como la de ‘Kombine’) o incluso en el sonido M.I.A. en algunos casos, parece que ‘Seeking Thrills’ mirará bastante más al pasado. Los dos primeros singles así lo sugerían y, de hecho, la portada del álbum no es una foto personal de Georgia sino una instantánea de 1988 firmada por Nancy Honey. Se llama “St Stephens School Disco, Bath.”

El tercer sencillo oficial extraído de ‘Seeking Thrills’ termina por confirmar este viraje de Georgia hacia los 80. Mucho más rockero pero sin abandonar los sintetizadores (de hecho muy prominentes), ‘Never Let You Go’ también suena inspirado en los 80, pero en este caso en los de Bruce Springsteen, Pretenders… y por tanto podría ser una canción de Bleachers o de la última Zahara.

