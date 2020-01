Daddy Yankee y Nicky Jam hacen las paces con ‘Muévelo’ mediante otro sample reconocible

Daddy Yankee y Nicky Jam comparten bastante historia juntos: ambos llegaron a trabajar codo con codo como Los Cangris, grupo a través del cual publicaron varias “mixtapes” entre finales de los 90 y principios de los 2000; en plena ebullición del reggaetón. Sin embargo, cuando el segundo empezó a tener problemas con las drogas, los dos músicos se distanciaron.

Superados desde hace tiempo esos problemas, el autor de ‘Con calma’ y el de ‘Whine Up’ han decidido volver a trabajar juntos en una nueva canción destinada a aparecer en la banda sonora de la película ‘Bad Boys for Life’ (en la que Nicky Jam interpreta a uno de los villanos). Y si el exitoso ‘RITMO’ de Black Eyed Peas con J Balvin, canción principal del filme, sorprendía con su sample de Corona, ‘Muévelo’ hace uso más sutil de los míticos “na na na na” de ‘Here Comes the Hotstepper’ de Kamoze.

La canción está producida por Play-N-Skillz (el tándem de Juan y Oscar Salinas) y habla sobre bailar aunque la ley lo impida. Una dramatización del veto que sufrió el reggaetón en Puerto Rico a finales de los 90 por parte de radios y tiendas de discos, también llevada a un vídeo en que un grupo de personas perrea delante de varios oficiales de policía. Os recordamos que Daddy Yankee es uno de los artistas confirmados en el cartel de Arenal Sound.