En diagonal: ‘Rare’ de Selena Gomez no es tan “raro”

Estrenamos sección donde recopilamos algunas primeras impresiones disponibles en internet sobre un lanzamiento destacado, en este caso ‘Rare‘ de Selena Gomez.

En nuestros foros, el nuevo disco de Selena Gomez está gustando más o menos. El usuario el_maguan opina que es un “discazo”, mientras RicBreaker entra a valorar el “sonido íntimo en todo el disco” y sus “instrumentos”, que “van bien a la voz de Selena”. Sin embargo, cree que “llega un punto en que todas las canciones son un rollo y suenan igual”. En concreto, jaycc destaca la canción titular, que le da “Bad Liar vibes”. El vídeo para esta composición, muy onírico y surrealista, se ha estrenado este viernes.

‘Rare’ también está generando opiniones tibias o directamente negativas en nuestro foro tras unas pocas horas de lanzamiento. AitorRS opina que “no está mal”, pero que le ha terminado pareciendo “un poco repetitivo” y que, en ese sentido, le ha recordado a ‘Glory‘ de Britney Spears (varios usuarios salen en defensa de este álbum). Por su parte, homesicklucas destaca la producción del disco, pero argumenta que “fuera de eso es la nada misma”, y añade que es “una lástima que Selena no se haya apropiado del minimalismo onda Hands to Myself/Good For You”, pues era lo único que encajaba bien con su voz”. Cofi incluso comparte una reseña “canción por canción” del disco, pero aguanta hasta la pista 7. Y JonPGz dice que “tiene cosas chulas” pero que le parece “muy blandito”.

Para encontrar valoraciones ultra positivas sobre ‘Rare’ no hay que ir más allá que a Twitter, donde Selena y su nuevo disco son uno de los temas más comentados del día. Ni cabe decir que a sus fans les está encantando. Entre las pistas mejor valoradas de momento se encuentran ‘Dance Again’ y ‘Vulnerable’. Sin embargo, en foros anglosajones como el de Popjustice está gustando menos y la opinión generalizada parece ser que al “inofensivo” disco le falta algún hit, mientras el trabajo vocal de Gomez tampoco sale muy bien parado. Pronto, nuestra valoración.