Selena Gomez detalla su nuevo disco, ‘Rare’

Selena Gomez había anunciado que su nuevo disco saldría tan pronto como el 10 de enero, pero ha esperado hasta esta semana para desvelar que este se titula ‘Rare’ y también para mostrar su portada, tan sencilla que de hecho su imagen pertenece a una polaroid publicada por Gomez en Instagram previamente. ‘Rare’ será el primer álbum de la cantante desde que en 2015 editara ‘Revival‘.

El disco por supuesto incluirá el single ‘Lose You to Love Me’, que ha dado a Selena el primer número 1 en Estados Unidos de su carrera, y también el más bailable ‘Look at Her Now’, además de pistas como ‘Dance Again’, ‘Vulnerable’ o ‘People You Know’ y las colaboraciones esperadas con los compositors Justin Tranter y Julia Michaels y el dúo de productores Mattman & Robin. Los artistas invitados acreditados como “featurings” con los raperos 6LACK y Kid Cudi, pero además Bebe Rexha es co-autora de ‘A Crowded Room’ y MNEK de ‘A Sweeter Place’.

Selena ha dicho que ‘Rare’ reúne la “música más honesta que jamás he hecho” y que “no puedo esperar a que escuchéis mi corazón”. La intérprete de ‘Good for You’, que ofrecía una actuación algo polémica en los American Music Awards, donde se la escuchó algo nerviosa, sigue triunfando con ‘Lose You to Love Me’, actual top 9 en el Billboard.