Rat Boy / GOVERNMENT VACATION

No tanta gente explora los caminos en común entre indie y rap, hasta el punto de que extrañaba un poco ver emerger una propuesta como recientemente en España la de los post-punk ANTIFAN presentando canción con C. Tangana. El británico Rat Boy, el proyecto del joven Jordan Cardy, lleva 2 discos apostando por esta opción, arrimándose tan pronto a los Strokes (‘Sign On’) como a The Go! Team (‘Laidback’), y siempre sin abandonar su rapeado.

2020 lo ha comenzado publicando un EP de 6 canciones que, en general, expresan su decepción por el sistema que nos ha tocado vivir, como proclama el single principal ‘Victim of a System’, desde ya una de sus producciones fundamentales gracias a sus vientos revitalizantes y a su letra sobre cambio climático y lucha social. A continuación, ‘Time On My Mind’, sobre un “desastre nuclear” y un “futuro” apocalíptico, puede ser un tema próximo al hip-hop pero sin prescindir de las guitarras tarantinescas, la psicodelia de Primal Scream y cierta querencia jamaicana que surge de vez en cuando en otras pistas de este ‘GOVERNMENT VACATION’. Como por ejemplo en su última pista y titular, cercana a los territorios de M.I.A., que concluye muy lejos de lo políticamente correcto: “He dicho lo que tenía que decir / ¿no escucháis? / voy a matar a ese político / me aseguraré de que desaparezca su cuerpo / sí, tengo un problema mental”.

Pese a semejante jardín, estamos ante un EP de marcado carácter festivo, en sintonía con el espíritu del famoso himno de los Beastie Boys, con la excepción de la balada ‘Rewind’, una canción de amor construida como con una acústica de Dolores O’Riordan, el espíritu de Eminem y una melodía de Linkin Park. Un tema algo más desafortunado que abre una segunda mitad ya más plana, tras una primera que se completaba con la estupenda ‘Truth of the Youth’. Otra composición reivindicativa sobre la censura en los medios de comunicación ,que cuenta con otro estribillo machacado pero para enmarcar, bastante simpático. “Somos los chicos sobre los que te advirtieron tus padres”. Chicos que crecerán en la era Boris Johnson, pero que ahora habrán de hacerse oír más que nunca, como en los 80 se hicieron oír los Smiths y Public Enemy.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Victim of a System’, ‘Time On My Mind’, ‘Truth of the Youth’

Te gustará si te gusta: Beastie Boys, The Go! Team, Kasabian, Gorillaz

Escúchalo: el single en Youtube