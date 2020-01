La Canción del Día: Lagartija Nick dedican un enorme poema sinfónico a “los Romeo y Julieta de Sarajevo”

Lagartija Nick comienzan esta semana la gira de presentación de su notable último disco, ‘Los cielos cabizbajos‘, en el que recorren los horrores de la guerra. Actuarán el 1 de febrero en Madrid y el 8 de febrero en Granada, pero antes, este sábado 18 de enero, la cita en la Sala Apolo de Barcelona será especial: allí les acompañarán el ensamble del Conservatori del Liceu y el coro de cámara ARSinNOVA. Seguro que contribuirán para la puesta en vivo de este disco concebido como un “poema sinfónico” por el desaparecido Jesús Arias, hermano de Antonio.

Si el disco contiene piezas con títulos fundamentales como ‘Buenos días Hiroshima’ y ‘Guernika 2019 (Zer egiten arrainak)’, ‘Sarajevo’ no lo es menos. La canción se inspira en la historia real de los conocidos como los “Romeo y Julieta de Sarajevo”. Se trata de Admira Ismic, bosnia musulmana, y Bosko Brkic, serbio ortodoxo, ambos asesinados en 1993 por un francotirador en un puente, como en su momento recogió El País. Esta es su historia según la nota de prensa del grupo: “La historia de esos chicos es que, siendo ella bosnia y musulmana y él serbio ortodoxo, decidieron huir de la guerra y pactaron con francotiradores en Sarajevo que les dejarían atravesar un puente. Los francotiradores accedieron, pero cuando estaban sobre el puente, dispararon sobre el chico. Advirtieron a la chica de que se marchara. Pero ella siguió avanzando hacia su amante, que yacía muerto. Volvieron a disparar e hirieron a la chica. Ella continuó arrastrándose con sus maletas, hasta llegar al chico. Luego lo cubrió con su cuerpo para protegerlo. Así estuvo hasta que la remataron a tiros. Sus cuerpos estuvieron en el puente durante una semana, ya que nadie se atrevía a cruzarlo para rescatarlos. Luego los enterraron en cementerios distintos. Tres años después, las familias de los dos decidieron enterrarlos en una misma fosa”.

El periodista Jon Sistiaga es quien realiza la locución al principio del tema (es amigo de JJ Machuca, teclista de Lagartija Nick) y quien nos introduce en un corte que provoca toda la comprensible desazón de su historia, a través de su universalidad. No importa si musulmán u ortodoxo, Antonio Arias proclama que “nunca existió un amor que no cruzara una frontera” y “ninguna religión que no cavara una trinchera”, al tiempo que habla de “leyes de extranjería” y una “Europa que blinda la entrada”. Y es que ‘Sarajevo’ no solo habla de Sarajevo, como sugiere su estribillo -porque sí, haylo-, sino que va mucho más allá: “Pondrán contra nosotros / un muro en Gibraltar / un puente en Sarajevo / y allí nos matarán”.

En entrevista con Granada Hoy, el grupo hablaba sobre los arreglos de este tema en particular y el disco en general, en su aproximación al poema sinfónico, bellísima en su recreación de imágenes, prácticamente teatral: “Se puede trabajar de muchas maneras. La de ‘Sarajevo’ es de las canciones que menos hemos manoseado. Las partituras estaban completas. No era un desarrollo desde nosotros. Ha habido arreglos de David Montañés. No sólo se presentaban con ese aspecto de rock sinfónico, sino que había otros retos sinfónicos. Esta idea de mi hermano de que el Guernica cobrara vida a través de los elementos que se representan. Ahí ha sido una labor de creación sinfónica donde nos hemos acercado a las vanguardias de principio de siglo. Es sinfónico pero muy ecléctico en ciertos aspectos formales. En ‘Buenos días Hiroshima’ la banda se ha involucrado mucho”.