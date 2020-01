Tipo Test: Miqui Puig vuelve a dar muestra de su buen gusto y eclecticismo, de Bola de Nieve a Cecilio G.

Miqui Puig no solo es incombustible sino que, además, a cada disco suena más libre y desacomplejado. Así lo mostraba el pasado año con ‘15 canciones de amor, barro y motocicletas‘, su segundo disco –tras ‘Escuela de capataces‘ (2017)– con su actual grupo, la Associazione Ciclistica Popolare. Un álbum en el que, siendo del todo reconocible, se renueva.

Puig y la ACP estarán presentando este trabajo este sábado 18 de enero en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Y, aprovechando la ocasión, hemos querido someterle a nuestro Tipo Test, en el que nos revela algunas de las canciones y discos de su vida –también los del año 2019–, que reunimos en una jugosa playlist que encontraréis al final del artículo. Una muestra más de su irrefutable buen gusto, eclecticismo y capacidad de sorpresa permanente.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos? En caso de que estés harto de responder esta pregunta, ¿cuál ha sido tu canción favorita de 2019?

Mi canción favorita de 2019 fue ‘Million Dollar Baby‘ de Cecilio G. No se porque pero me toco muy adentro la sinceridad y la melodía me parece miel pura. La de todos los tiempos cambia muy a menudo. La memoria y la nostalgia son muy traicioneras, y nosotros que podemos solemos manejar a nuestro antojo esos tempos. De todos los tiempos debería ser… ‘Dios odia a los cobardes’ de Fangoria, y ‘Being Boring’ de Pet Shop Boys, y ‘Pacific State’ de 808 State, y…



¿Y tu disco del año?

Mi disco del año ha sido ‘Ma’ de Devendra Banhart. Es lo que necesitaba mi mente.



¿Recuerdas qué canción pinchaste por primera vez o, en su defecto, cuál crees que es la que más veces has pinchado?

El ‘Gloria’ de Umberto Tozzi es un single que recuerdo pinchar en fiestas escolares. La que más veces he pinchado debe ser ‘Groenlandia’ de los Zombies.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

Es una mixtape mental llena de anuncios televisivos que luego resultaron ser de Algueró, Moraleda y demás genios de la composición.

¿Alguna canción que odies con toda tu alma?

Odio no haber escrito yo ‘Get Around To It’ de Arthur Russell. Y ‘Bonito Es‘ cuando me la cantan en plan burla.



Actuación vocal que adores.

Todo Héctor Lavoe, todo Marvin Gaye, todo Carlos Berlanga, todo Elis Regina. Cada uno por sus motivos.



Momento musical exacto de una canción que adores.

El puente de ‘Before’ de los Pet Shop Boys, cuando dice…

“There’s a story of a man who loved too much

He ended up inside a prison cell

You’ve got to want to give to get it

Or you could land up

In the same suspicious hell”



¿Tienes algún “guilty-pleasure” actualmente, los “guilty pleasures” forman parte de tu pasado o jamás has tenido?

Cuando me atrevía a poner a Camilo Sesto o The Jesus & Mary Chain en plena explosión de clubs no se si eran “guilty pleasures”, para mí solo eran canciones que me gustaban, como me gustaban Mocedades o 808 State.



¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

‘Entresemana’ de Le Mans.



¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre?

El ‘Sunday Sunrise Sunbath’ de Acid Masters of Sheffield (Pitram Records, 1988).

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Emoción, melodía, letra creíble (e increíble) y un puente enorme. Creo que las canciones con puentes majestuosos son mis favoritas, después de ellos, todo es perfecto y puedes ir a donde quieras: volver al riff, a la estrofa o al estribillo. Todo es perfecto.

Un remix que te haya vuelto loco

Todos los que factura Purple Disco Machine, es mi favorito actual. Pero haciendo el programa de radio a diario certifico una salud increíble en el terreno de remixes.



¿Quién te gustaría que versionara una canción de tu último disco?

Yo La Tengo, Francisco Nixon o Lio.



¿Sigues comprando discos en formato físico? En caso afirmativo, ¿cuál fue tu última compra y en qué formato?

Demasiados, según mi chica. El ultimo que compré en tienda fue el recopilatorio de Bola de Nieve que edito Shellac Disc el año pasado. Los de rastrillos, Cash & Converters y basureros no cuentan.



¿Cuánto es lo máximo que has pagado por un disco?

No he pasado nunca de las tres cifras (en euros), es una cuestión de pudor. Pero entiendo las obsesiones, que las tengo. Pero las mías más que caras son malas para mi salud.

Escucha la playlist con los favoritos de Miqui Puig: