Primavera Sound confirma a Lana Del Rey, Massive Attack, Amaia, The Strokes, Kacey Musgraves, Caribou, Bad Bunny, Tyler, the Creator…

Primavera Sound ha sorprendido desvelando esta noche, por sorpresa, el cartel completo de su próxima edición, que tendrá lugar en el Parc del Fòrum de Barcelona del 3 al 7 de junio. Y el cartel destaca por presentar un número bastante generoso de nombres destacados en grande, en lugar de los tres o cuatro habituales.

Y es que a nombres ya anunciados como Bikini Kill, Chromatics, Lorena Álvarez, Pavement o Caroline Polachek se suman Lana Del Rey, Massive Attack, The Strokes, Kacey Musgraves, Bad Bunny, Caribou, The National, Brittany Howard, Tyler, the Creator, Bauhaus, Mavis Staples, DJ Shadow, The Jesus and Mary Chain, C. Tangana, Beck, Freddie Gibbs & Madlib, Disclosure, Brockhampton, King Princess, Iggy Pop o Young Thug.

El cartel, como de costumbre, es inabarcable, pero incluye también nombres destacados como los de Weyes Blood, PNL, Maggie Rogers, Bad Gyal, Foutaines D.C., Mabel, Cigarettes After Sex, Little Simz, Georgia (autora de nuestro disco de las semana), Helado Negro, Kim Petras, Metronomy, Girl in Red, Jessica Pratt o Hannah Diamond. También Einstürzende Neubauten, Floating Points, Paloma Mami, María del Mar Bonet, Earl Sweatshirt, Kurt Vile, Rina Sawayama o Pabllo Vittar han sido confirmados en el festival barcelonés, entre muchos nombres que pueden ser consultados en el vídeo oficial.