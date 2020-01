Patti Smith añade Madrid y Barcelona a su gira española, que ya pasaba por el Azkena

La gran Patti Smith era una de las artistas confirmadas, el pasado mes de octubre, en el festival Azkena Rock de Bilbao, donde la autora de ‘Horses’ actuará el sábado 20 de junio. Junto a ella están confirmados nombres tan importantes como John Fogerty o Brian Wilson.

Pero el paso de Smith por España no se quedará en Bilbao y la músico y autora de libros como ‘Year of the Monkey’ ha anunciado un par de citas más en nuestro país. La primera tendrá lugar en el Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona el jueves 18 de junio, y después de Azkena, Smith actuará en el Teatro Real de Madrid el sábado 23 de junio, dentro de la programación de Universal Music Festival.

En sus directos, Patti Smith estará acompañada por una banda a la que sus seguidores conocen de sobra, compuesta por Lenny Kaye, Tony Shanahan y Jay Dee Daugherty, a los que se ha sumado además su hijo Jackson. Ya estaban a la venta las entradas para el Azkena Rock Festival y hoy mismo saldrán las del Festival Jardins de Pedralbes. Para hacerse con las del Universal Music Festival habrá que esperar aún hasta el 21 de enero.

Jueves 18 de junio – Barcelona – Festival Jardins de Pedralbes

Sábado 20 de junio – Vitoria-Gasteiz – Azkena Rock Festival

Martes 23 de junio – Madrid – Teatro Real, Universal Music Festival