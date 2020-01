David Lynch presenta por sorpresa un nuevo cortometraje en Netflix, ‘What Did Jack Do’

‘Inland Empire‘ de David Lynch se estrenaba en Estados Unidos en septiembre de 2006 –en España hubo que esperar unos meses más, hasta febrero de 2007–. Había sido la última película del singular cineasta norteamericano… hasta hoy: desde hace pocas horas, en Netflix se puede disfrutar de ‘What Did Jack Do‘, un cortometraje de 17 minutos escrito, dirigido y, atención, protagonizado por el autor de ‘Terciopelo Azul’.

En él, Lynch da vida a un oficial de policía que interroga a un mono sospechoso de asesinato. No es, ni mucho menos, su primer trabajo como actor, ya que había hecho papeles tanto en películas y series propias –’El hombre elefante’, ‘Carretera perdida’, ‘Twin Peaks’– como ajenas –’Lucky‘, junto a su querido Harry Dean Stanton, ha sido una de las últimas–. Pero nunca hasta ahora había sido el protagonista. Se desconoce si esta colaboración con la plataforma de VOD es puntual o es parte de un acuerdo para producir nuevos contenidos.

En los últimos años, Lynch había estado centrado en la producción y filmación de la tercera temporada de ‘Twin Peaks’. Desde su estreno, habíamos sabido más de él por su carrera musical que por la cinematografía o la televisión. Este año, eso sí, recibirá un Oscar honorífico por toda su carrera en la ceremonia que se celebra el 10 de febrero. Quizá esta inesperada reaparición esté relacionada con ese premio.