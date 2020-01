Pearl Jam reaparecen con una sorprendente ‘Dance of the Clairvoyants’, de aires ochenteros

Pearl Jam acaban de presentar al mundo el primer single de su nuevo disco, ‘Gigaton’. Se trata de una canción titulada ‘Dance of the Clairvoyants’ y es presentada con un lyric-video que juega con la tipografía de la portada del álbum, presentada días atrás, pero esta vez sobre una imagen de una espectacular aurora boreal. Lo más sorprendente, en todo caso, es la canción, un tema introducido por un bajo y unos sintetizadores de reminiscencias ochenteras en la misma medida que las tiene una canción de Interpol, por ejemplo.

Una impresión que no ceja cuando irrumpe la guitarra de Mike McReady, con cierta querencia funky pero también afterpunk. El tema es sorprendentemente sinuoso y contenido y hasta la voz de Eddie Vedder tiene una reverberación diferente, por momentos próxima a la de Springsteen. En una nota, el bajista del grupo Jeff Ament confirma esa impresión: “”Dance” fue la tormenta perfecta de experimentación y auténtica colaboración. Abrimos algunas nuevas puertas creativamente y eso es excitante”. Quizá influya en ello que, por primera vez en mucho tiempo, han dejado de trabajar con el productor Brendan O’Brien para hacerlo con uno nuevo, Josh Evans –Soundgarden, Thunderpussy–.

‘Gigaton’ se publica en todo el mundo el próximo día 27 de marzo, y también se ha revelado ya su tracklist. Será el primer disco de Pearl Jam desde que en 2013 editaran ‘Lightning Bolt‘. El grupo de Seattle ha anunciado una gira mundial que, por el momento, no pasa por España.

Traclist de ‘Gigaton’:

1. Who Ever Said

2. Superblood Wolfmoon

3. Dance of the Clairvoyants

4. Quick Escape

5. Alright

6. Seven O’Clock

7. Never Destination

8. Take The Long Way

9. Buckle Up

10. Come Then Goes

11. Retrograde

12. River Cross