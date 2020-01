Taylor Swift habla sobre su evolución personal en el tráiler de ‘Miss Americana’ y opina sobre el desastre de ‘Cats’

El 31 de enero llega a Netflix, tras su proyección en Sundance, ‘Miss Americana’, la película documental de Taylor Swift. En ella, la autora de ‘Lover‘ hablará sobre su carrera, los diversos obstáculos a los que se ha enfrentado, el cáncer de su madre o su evolución personal realizada a ojos del mundo. En el tráiler de ‘Miss Americana’, Swift reconoce que durante años buscó ser una “chica buena”, pero que eso le hizo “luchar constantemente por el respeto de la gente” y después “matar” a la “vieja Taylor” y convertirse en el personaje malvado de ‘reputation‘. “Tuve que deconstruir todo un sistema de creencias y tirarlo a la basura”, afirma en un momento del avance.

Parte de ‘Miss Americana’ se centrará en el despertar político de Swift en 2018, y de hecho, el mismo 31 de enero llega a las plataformas digitales una canción nueva de la artista llamada ‘Only the Young’, un “himno para los millennials” según Variety, compuesto por Swift tras la derrota de los dos candidatos demócratas a los que apoyó públicamente en las últimas elecciones, Phil Bredesen y Jim Cooper. La canción sonará en los créditos finales de la película.

Precisamente con Variety, Swift ha hablado sobre ‘Miss Americana’ en una interesante entrevista en la que también ha dejado unas declaraciones sobre el desastre de ‘Cats’, película en la que aparece y para la que ha compuesto la canción ‘Beautiful Ghosts’, nominada a un Globo de Oro. Su valoración sigue siendo positiva: “No voy a decidir retroactivamente que no fue la mejor experiencia. Jamás habría conocido a Andrew Lloyd Webber y visto cómo trabaja de no ser por ella, y ahora somos colegas. Tuve la oportunidad de trabajar con los actores y bailarines más increíbles. Yo no tengo quejas”