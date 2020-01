Bad Bunny viraliza su canción improvisada para Kobe Bryant

Conmocionado por la muerte de Kobe Bryant en accidente de helicóptero, como dejó ver en sus redes desde un primer momento, en las que afirmaba “estar llorando”, Bad Bunny ha dedicado un tema al jugador de baloncesto. ‘6 Rings’ recibe su nombre de los 5 anillos que ganó el jugador en la NBA junto al de casado, y ha logrado ser “trending topic” en Twitter y lo más visto de Youtube España, pese a que ha sido Soundcloud la plataforma en que ha decidido compartirla.

‘6 Rings’ es un corte improvisado de 2 minutos en el que la ausencia de estribillo no impide que se dejen una larga serie de frases que ha impactado a seguidores de cantante y deportista, por la emoción que contienen. Bad Bunny se pregunta “dónde estará Dios metido en estos momentos”, subraya que la “vida es corta”, y afirma que recuerda “el primer juego” de Kobe Bryant, confesando que en muchas ocasiones “le puso en pie”.

Bad Bunny afirma que gracias a él es que “todo se hace con pasión” y que “el número 13 ya no es de mala suerte”. Además de afirmar que “por siempre vamos a recordarte”, concluye en su momento más emotivo: “Felicidades, tú también ganaste seis sortijas / Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas / Pensando que una se fue contigo, me descontrolo / Pero eso es para que en el cielo no juegues solo”. Se desconoce si el tema aparecerá en las plataformas de streaming oficiales o si quedará en una curiosidad de Soundcloud, donde suma 1,4 millón de escuchas en sus primeras 11 horas.