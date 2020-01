Taylor Swift busca un himno generacional en ‘Only the Young’, su canción más política

Ya puede verse en Netflix ‘Miss Americana’, la película de Taylor Swift que documenta los años más recientes en su vida antes de la salida de su último disco, ‘Lover‘, el pasado mes de agosto; unos años marcados por la polémica y por el despertar político de la cantante.

Este despertar político ha dado lugar a una canción nueva de Swift que desde hoy también puede escucharse en las plataformas de streaming. Así, ‘Only the Young’ es probablemente su canción más política al referirse -aunque nunca de manera demasiado explícita- no solo a la política americana en general -su primer mensaje político público fue para apoyar a unos senadores demócratas de Tennessee- sino también a la plaga de tiroteos que acontecen frecuentemente en Estados Unidos de manera surrealista.

Con un marcado componente generacional también obvio en la parte musical de la canción, que puede recordar a los clásicos “rock anthems” de los 80, ‘Only the Young’ está dirigida a los jóvenes americanos desilusionados por la política actual. Sobre las elecciones, Swift canta: “el momento en que oísteis las noticias, gritasteis en vuestro interior, hicisteis todo lo que pudisteis hacer, el jugo estaba manipulado, el árbitro fue engañado, están equivocados pero se creen que están en lo cierto, os han superado esta vez”. Y sobre los tiroteos: “vais a clase, aterrorizados, preguntándoos dónde os podríais esconder, y el gran hombre malo y su clan, sus manos están manchadas de rojo, y olvidan rápidamente”. Al final, ‘Only the Young’ expresa un mensaje de esperanza: “ellos no nos van ayudar, tenemos que hacerlo nosotros, creen que esto ha terminado, pero solo acaba de empezar”.