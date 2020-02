La Canción del Día: ‘Guilty Conscience’ de 070 Shake es una dura denuncia de la masculinidad tóxica con un precioso envoltorio

Este sábado 1 de febrero en la Sala Apolo será la segunda vez en un año que 070 Shake actúe en Barcelona, después de que formara parte del cartel del Primavera Sound 2019, dejando una magnífica impresión. Ahora lo hace con su debut bajo el brazo, un ‘Modus Vivendi‘ producido y publicado después de su aventura en el equipo de Kanye West para aquellos discos que publicó en 2018 y que muestra a una artista mucho más ambiciosa y abierta a otros géneros de lo que apuntaban sus primeros singles y EP.

Una de las mejores muestras de esa apertura de miras y voluntad de acaparar nuevos públicos es ‘Guilty Conscience’, último de los avances presentados antes de la publicación del disco y, para mí, su mejor canción hasta la fecha. Musicalmente, contrapone unos sintetizadores retro –casi parece una BSO de John Hughes– con una base de hip hop bastante potente, al más puro estilo del The Weeknd de ‘Starboy’. A diferencia de la mayoría del disco, en el que han intervenido Mike Dean y Dave Hamelin (The Stills), está producida por Myles William, reconocido beatmaker del mundo del rap en cuyo currículo destaca su participación en ‘Freedom’ de Beyoncé y ‘Like Home’ de Eminem.

Sin embargo, lo más destacado de ‘Guilty Conscience’ es la preciosa línea vocal de Danielle Balbuena –como siempre, envuelta en filtros–, especialmente su brillante estribillo. De manera curiosa, los créditos de la canción ceden parte de la autoría a Ben E. King, Jerry Leiber y Mike Stoler, intérprete y productores respectivamente del clásico por antonomasia ‘Stand By Me‘. La razón no es en realidad ningún sampler, sino la similitud/homenaje de la primera frase del segundo verso –ese “No, I won’t let you stay”–. Quizá no es demasiado evidente ni, al no superar apenas 2 segundos, hubiera sido constitutivo de falta. Pero 070 Shake y su equipo parecen haber preferido curarse en salud.

Una de las cosas más chocantes de ‘Guilty Conscience’ es que su precioso envoltorio musical contrasta con una letra en la que el narrador confirma las sospechas de infidelidad expuestas en ‘The Pines’. “Eran las 5AM cuando entré, no podía creer lo que vi: tú sobre el cuerpo de otro. / Fantasmas del pasado vinieron a acecharme / te pillé pero tú a mí no / Estaba sentado aquí esperando al karma /por ahí va mi conciencia culpable”, dice su estribillo explícitamente. Ese texto podría narrar una experiencia personal de Balbuena, pero no necesariamente. Porque, según señala su vídeo oficial, en este tema 070 Shake pretende denunciar cómo la masculinidad más tóxica terminan pesando sobre toda la sociedad.

Así lo expone Dani Moon (otro alias) en un texto que puede leerse al comienzo del violento clip dirigido por Lauren Dunn y protagonizado por ella misma: “Aunque no soy un chico, quería interpretar a un chico roto, cómo maneja la tristeza cuando no se le permite llorar. Desde pequeño, un chico debe crear una coraza que le proteja de sus propias emociones. Pero cuando ese caparazón se resquebraja, crea una intensa (sic) cantidad de vulnerabilidad. Cuando el chico debe reponer la coraza con acciones que hagan parecer que nunca se rompió, él repone esa protección con ego, deseo y orgullo”.



