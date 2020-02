Ginebras han logrado consolidarse como banda revelación gracias a lo que suele ser habitual en estos casos: la consecución de un hit con identidad propia. En ese sentido ‘La típica canción’, aue anticipaba su primer EP, es prácticamente un himno generacional que defiende la diversidad de gustos. Magüi, Sandra, Raquel y Juls no paran de tocar en directo (“tenemos mono de tocar todo el rato”) y su próxima cita es en el Lovesick Club de hoy sábado 1 de febrero en Razzmatazz, Barcelona. Aguarda una larga gira de conciertos, entre los que ya se conocen estas fechas: el 8 de febrero en Zaragoza, el día 15 en Valencia, y el 22 en Murcia. El 14 de marzo estarán en A Coruña, y el 25 de abril en Granada. Entre los festivales que ya se han apuntado el tanto de contar con ellas, están el Low, el Mallorca Live y el Cooltural de Almería.

En los últimos meses habéis dado bastantes conciertos, tocando en Madrid cada muy poquitas semanas, ¿qué balance hacéis de los 4 últimos meses?

Está siendo todo una locura. Nos encanta tocar en directo porque nos lo pasamos como enanas en el escenario y si el feedback es positivo, como el que estamos teniendo, ¿qué más podemos pedir? ¡Tenemos mono de tocar todo el rato!



¿Algún momento en particular que para vosotras haya supuesto un punto de inflexión?

Tomar la decisión de con qué agencia/discográfica irnos fue bastante clave, luego Vanana y Golden nos lo pusieron muy fácil y todo salió rodado. Aunque si tenemos que destacar un momento de estos últimos meses, destacaríamos el concierto en la Maravillas el 7 de noviembre. El público de aquel día lo vamos a tener grabado en la retina de por vida.

Habéis caído en gracia en 3 playlists clave de Spotify, ¿estas cosas sirven realmente para llenar conciertos o la gente las usa como música de fondo?

Yo siempre creo que esas listas son para dos tipos de personas: para los que les gusta mucho un género y les da igual lo que les pongas que van a disfrutarlas; y para los que tienen ansia de descubrir música nueva todo el rato. Y ya nos han venido varios de este segundo grupo diciendo que nos han descubierto gracias a playlist como “Radar Indie” o “Todo Indie”, así que ¡GRACIAS, SPOTIFY!



¿Qué canciones o grupos podrían haber cabido en ‘La típica canción’ pero no pudo ser por espacio, métrica o rima?

Lo grupos que salen salieron solos porque estamos hablando de nuestros amigos y son sus gustos de verdad. Y respecto a la métrica o rima ya iréis comprobando que no es nuestro fuerte, preferimos centrarnos en el contenido que en la forma. Pero trabajaremos duro para mejorarlo.



El vídeo ha quedado muy simpático, ¿qué anécdota podéis contar de su rodaje? ¿Por ejemplo, cómo es que Alberto de Miss Caffeina se prestó a colaborar?

Pues por ejemplo que la escena final de ‘Jurassic Park’ la grabamos a las 8 de la mañana y Sandra en lugar de fingir que se bebía un trago de ginebra lo hizo de verdad, y tuvimos que hacer unas cuantas tomas, imagínate… Y lo de Alberto fue que los directores del videoclip, los de Villa Valencia, lo conocían de otro rodaje, y al ver que nuestra letra nombraba a un Alberto y justo este amigo nuestro no podía venir al rodaje, nos lo propusieron, ¡¡menudo sustituto!! Jajaja. Nosotras desgraciadamente no lo pudimos conocer en el rodaje, nos dio mucha pena, pero más tarde hemos coincidido con él y es lo más.





Después de las versiones de Bad Bunny de Parrots o de Cariño de C. Tangana, ¿lo de versionar una canción de urban por parte de un grupo más bien rock, es tendencia, una moda, o algo que está aquí ya para quedarse para siempre porque ya está todo conectado?

Lo que creemos nosotras es que es una manera muy divertida de hacer versiones, lo que es coger algo que no tiene nada que ver con nuestro rollo pero que se lleva y llevárnoslo a nuestro terreno. Además cada vez los géneros se fusionan más, seguro que esto va a más… No es “copiarse” o “unirse a la moda” creo que lo hemos hecho varixs porque mola simplemente.



En vuestra lista de influencias del presskit hay tanto grupos de chicos (Oasis) como chicas (Little Mix) como mixtos (ABBA). ¿Estáis sintiendo cierto machismo por ser comparadas sobre todo con otros grupos de chicas, os parece normal por las voces o estáis siendo comparadas con un poco de todo, realmente?

A ver, la comparación es inevitable, porque es lo que le nace a todo el mundo cuando descubre un grupo nuevo, nuestro cerebro tiende a buscar parecidos a cosas que nos resultan familiares. Lo que es triste es que haya tan pocas bandas de mujeres en relación a las que hay de hombres, que nos comparan con otros grupos de tías sólo por eso, por ser tías, aunque no tengamos nada que ver, pero bueno, tampoco nos molesta, simplemente que ojalá que esto en un futuro no pase, y que nosotras hayamos aportado un granito de arena a ello. Y si nos comparan con bandas que admiramos, pues ni tan mal.



“Cada vez los géneros se fusionan más, y seguro que esto va a más”

Recientemente hemos tenido que cambiar el nombre de la batería de una noticia, ¿por qué hay tanta movilidad en el underground español?

Bueno pues supongo que ahora mismo hay tanta escena y tanta gente que toca que es inevitable que haya este movimiento. Además, es súper difícil conseguir que encajen todas las personas que conforman una banda, que se encuentren en un mismo momento y que se puedan comprometer, es como cualquier otro tipo de relación…



Estáis confirmadas en un montón de festis, ¿qué os emociona más, llegar a estos espacios tan grandes y famosos como el Low o esta gira de salas?

A ver… siempre hemos dicho que queremos hacer música que haga saltar y bailar. Entonces, eso intentamos hacer en ambos sitios. Pero somos muy festivaleras, es decir antes de estas confirmaciones a todas nos ha flipado ir a algún festival y estar ahora confirmadas en festivales a los cuales o hemos ido o hemos deseado ir de público y poder tocar en ellos es una gozada y encima compartir escenario con músicos tan guays. Pero que también vienen muy bien las salitas, el calor del público pegado a ti y el buen underground que nos gusta.

“Lo mejor de todo es que ninguna somos muy aficionadas a la ginebra, somos muy cerveceras”

¿Coincidís en la marca de Ginebra favorita? ¿Qué haríais si sois, yo qué sé, de Seagram’s o Tanqueray, y Larios os patrocina una gira?

Lo mejor de todo es que ninguna somos muy aficionadas a la ginebra, somos muy cerveceras. Sí que hemos probado las tres, pero nuestro paladar no se decanta por ninguna, lo importante es que haga su función, jajaja. Igualmente todo patrocinador es bien recibido, hay pocas cosas que no nos gusten.



Precisamente Tanqueray ha salido en un montón de letras: Amy Winehouse, 2Pac, Madonna… ¿creéis que surge de manera natural o es product placement?

Nosotras también nombramos muchas marcas, personas de moda, cosas virales, en fin, referencias que nos salen solas. No sé si detrás de esos artistas existe algo más allá, pero desde luego a nosotras nos sale solo el nombrar todas estas referencias, si nos pagasen, seríamos ricas.



¿Qué será lo siguiente? ¿Canción suelta, EP o disco ya a la vista?Solo decir que este año ya hemos pasado por el estudio de Pau Paredes, nuestro productor y escucharemos cosas prontito. Se nos va mucho la lengua todo el rato, sobre todo por redes sociales, ahora solo queda esperar a que alguna de nosotras la líe y filtre algo. Jajaja.

¿Podemos esperar grandes giros de sonido en cuanto a producción o lo que hemos oído en ’10:36′ por el momento define bastante vuestro estilo?

No, no, de momento seguiremos con nuestra esencia ginebril. Pero alguna que otra sorpresa inesperada os llevaréis.