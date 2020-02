Pet Shop Boys mantienen su gafe en las listas británicas y se quedan sin top 1

Duele comprobar que Pet Shop Boys, con 14 discos a sus espaldas -unos mejores y otros peores, pero todos interesantes– y varios recopilatorios, han sido número 1 una única vez en la lista de álbumes británica. Aunque lograron el triple platino con su segundo álbum ‘Actually’ (1987) y el doble platino con ‘Introspective’ (su mejor disco para nuestra redacción), el único álbum que ha sido capaz de liderar las listas fue ‘Very’ en 1993, animado por la buena acogida de ‘Can You Forgive Her?’ y ‘Go West’, y de los discos anteriores.

La historia se repite ahora, cuando su nuevo álbum ‘Hotspot’ ha perdido el top 1 a lo largo de la semana. Pet Shop Boys comenzaban liderando la tabla tras haber vendido 12.500 unidades durante el fin de semana, más de 3.000 por encima del número 2. Sin embargo, gracias al streaming -y a la calidad de su álbum-, J Hus finalmente les ha adelantado de lunes a jueves y de hecho ‘Hotspot’ ha tenido que conformarse con la tercera plaza, también por detrás de ‘Music to Be Murdered By’ de Eminem.

Como curiosidad, de las 16.768 copias vendidas por ‘Hotspot’ en Reino Unido, 11.744 han sido CD’s, 2.146 han sido descargas tipo iTunes, 1.773 han sido vinilos, 407 han sido cassettes y únicamente 698 han sido puntos de streaming. La buena noticia es que la OCC confirma que este es el 14º top 10 del dúo en Reino Unido, es decir, van 14 de 14.

¿Qué impidió a algunos de sus discos más célebres ser número 1? ‘Actually’ fue top 2 por detrás de ‘Bad’ de Michael Jackson, ‘Introspective’ fue top 2 por detrás de ‘Rattle and Hum’ de U2 y ‘Behaviour’ fue top 2 por detrás de ’The Rhythm of the Saints’ de Paul Simon. Os dejamos con el vídeo de ‘Monkey Business’, una fiesta de marineros y drags en la que no falta el propio dúo. Pet Shop Boys actúan en Mallorca Live y Bilbao BBK Live.