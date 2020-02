Lil Wayne, inminente nº1 en EE UU con ‘Funeral’, se disfraza de robot en la tele

Más o menos por sorpresa, Lil Wayne ha publicado un nuevo álbum llamado ‘Funeral’ que no pertenece a su serie ‘Tha Carter’. Son otras 24 canciones que suman más de 1 hora de música en la que caben decenas y decenas y decenas de co-autores, productores e invitados. Están por ahí Big Sean, Adam Levine, Jay Rock, el fallecido XXXTentacion y The-Dream, entre muchísimos otros.

Prácticamente la totalidad del álbum se ha colado en el top 200 de Spotify Estados Unidos, destacando el alcance de ‘I Do It’, que podéis escuchar en nuestra playlist de novedades “Ready for the Weekend”. El disco se asegura así el número 1 en álbumes en este país, pues a pesar de que sus ventas son exiguas -serán unas 10.000 o 15.000 unidades a finales de semana-, se sumarán puntos de streamings hasta lo equivalente a 110.000 o 125.000 copias, como informa Hits Daily Double. Muy por detrás quedarán el rapero de Atlanta Russ y Kesha.

La gran curiosidad que deja todo esto es la aparición pública que ha escogido Lil Wayne en la semana de salida del que es su primer disco fuera de la serie ‘Tha Carter’ en cinco años. En la noche de la Super Bowl y una vez terminado el juego, ha decidido pasarse por el programa “The Masked Singer” disfrazado de robot. Allí ha hecho el canelo haciendo una interpretación de ‘Are You Gonna Go My Way’ de Lenny Kravitz, con los jueces del programa apostando a que quien estaba entonándola era Shaun White o Floyd Mayweather. Como informa Pitchfork, Lil Wayne ha dicho que esperaba que a sus hijos sí les gustara este “personaje”.