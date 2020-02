Devendra Banhart, confirmado en VIDA Festival, agota 2 de sus 3 fechas en España

Devendra Banhart, que acaba de ser confirmado en el festival Vida de Vilanova i la Geltrú, Barcelona, actúa la semana que viene en España, en concreto el día 11 de febrero en La Riviera de Madrid, el 12 de febrero en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián y el 13 de febrero en la sala Razzmatazz de Barcelona. La promotora Sonde3 Producciones informa que las entradas para los conciertos de Devendra en Madrid y Barcelona están completamente agotados. Aún quedan “unas pocas” localidades para el show de San Sebastián, disponibles aquí.

El cantautor venezolano presenta su último disco, ‘Ma’. La nota de prensa recuerda que el “contenido lírico” de ‘Ma’ “gira en torno al concepto de la maternidad”. Y continúa: “Su acercamiento no es literal, sino que lo enfoca desde diferentes ángulos; la naturaleza incondicional del amor maternal, el deseo de cultivar, el anhelo de establecer la relación de la madre con el niño y las consecuencias de que ese vínculo se rompa”.

El texto sigue: “Sus preocupaciones son tanto personales como globales e incluyen una mirada autobiográfica a la vida, la muerte y reflexiones sobre el precario estado del mundo. Banhart, que pasó su infancia en Venezuela, se ha mostrado profundamente afectado por la pobreza que vio allí. “Mi hermano está en Venezuela, mi primo, mis tíos y tías. Están aguantando la respiración, paralizados. Hay una sensación de impotencia. No hay nada que puedas hacer excepto enviar mucho amor”. Devendra canta tres canciones del disco en castellano y una en portugués”.

Join us at @vidafestival 2020 in Masía d'en Cabanyes, Spain this July. https://t.co/ZgiCUGXba3 pic.twitter.com/ESMvXPa1qJ

— Devendra Banhart (@DevendraBanhart) February 4, 2020