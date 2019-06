Devendra Banhart se empapa de cultura japonesa en su nuevo disco, del que comparte vídeo surrealista

Devendra Banhart ha anunciado que su nuevo disco sale el 13 de septiembre. Se titula ‘Ma’ y el primer single se llama ‘Kantori Ongaku’, que en nipón significa “música country”, y es un homenaje a Haruomi Hosono, uno de los integrantes de Yellow Magic Orchestra y también ídolo de Mac DeMarco.

Queda claro que el nuevo proyecto de Banhart, conocido por trabajos de folk americano como ‘Niño Rojo’ u otros en los que ha explorado otros sonidos y matices, como el reciente ‘Ape in Pink Marble‘, se ha empapado de cultura japonesa en este nuevo disco concebido en Kioto, como cuenta la nota de prensa. Banhart hablará, entre otras cosas, del concepto de maternidad, de la “tranmisión de sabiduría” y del “precario estado del mundo” en un disco cantado mayormente en inglés que incluirá varias canciones en español producto de que Banhart creció en Venezuela, y una en portugués.

También fascinará a los amantes de la cultura japonesa el surrealista videoclip de ‘Kantori Ongaku’, que nos muestra a Banhart en varias escenas coloridas y llenas de curiosos personajes. Él mismo aparece vestido cual Rapunzel en un momento del clip mientras en otro lo hace semi desnudo en el interior de una sauna. En otra escena, Banhart anima al público a donar a la organización I Love Venezuela Foundation. Dirigen Juliana y Nicky Giraffe.

‘Ma’:

01 Is This Nice?

02 Kantori Ongaku

03 Ami

04 Memorial

05 Carolina

06 Now All Gone

07 Love Song

08 Abre las Manos

09 Taking a Page

10 October 12

11 My Boyfriend’s in the Band

12 The Lost Coast

13 Will I See You Tonight? [ft. Vashti Bunyan]